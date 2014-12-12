Στο Καρπενήσι βρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας ν. Ευρυτανίας. Η μεγάλη προσέλευση στελεχών και φίλων της παράταξης, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ζωντανή, δυνατή και κοντά στην κοινωνία της Ευρυτανίας.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην τροχιά ανάπτυξης στην οποία μπαίνει η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρυτανία έχει μέλλον, γιατί έχει δίπλα της μια κυβέρνηση που νοιάζεται και παρεμβαίνει ουσιαστικά, δίνοντας προτεραιότητα στη στήριξη της υπαίθρου και επενδύοντας στις δυνατότητες του τόπου και των ανθρώπων του».

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τους πολίτες, με τον Γραμματέα του κόμματος να δηλώνει πως “η αμφίδρομη σχέση της Νέας Δημοκρατίας και των μελών της, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο που εγγυάται τη σταθερή πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη. Δεν είναι απλώς ένας τυπικός πολιτικός δεσμός αλλά η καθημερινή επαφή, η έμπρακτη στήριξη σε κάθε οικογένεια, επαγγελματία και νέο άνθρωπο. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι ακούει, κατανοεί και δίνει λύσεις, και γι’ αυτό παραμένει η μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να κρατήσει την Ευρυτανία σε τροχιά προόδου.”

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Σκρέκας παραβρέθηκε στην παρουσίαση του από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάση Κοντογεώργη, του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ευρυτανίας, ύψους 445 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι η περιοχή περνά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με τη στήριξη της κυβέρνησης. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας Οργανωτικού κ. Στυλιανός Κονταδάκης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, η γ.γ. Δημόσιας Υγείας κα. Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη και η γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Βάσια Κουτσούκου