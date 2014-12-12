Με πυκνό πρόγραμμα και έντονη δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε σε εκδηλώσεις με κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης, της καινοτομίας και της σταθερότητας.

Ο κ, Σκρέκας παρευρέθηκε στη μείζονος κοινωνικής σημασίας εκδήλωση της Γραμματείας Ατόμων με Αναπηρία απευθύνοντας χαιρετισμό, με αντικείμενο τις σύγχρονες πολιτικές και προκλήσεις στον τομέα της αναπηρίας. Κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η ουσιαστική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία συνιστά θεμελιώδη δείκτη κοινωνικής προόδου και πολιτισμικής ωριμότητας.

Τόνισε την ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές που διασφαλίζουν προσβασιμότητα, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία, καθώς και ενεργή συμμετοχή στον δημόσιο βίο.

Στη συνέχεια, ο κ. Σκρέκας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, ο Γραμματέας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις που υλοποιούνται με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας. Υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αξιών που δυναμώνουν την κοινωνία μας και αναδεικνύουν το πως η συλλογική προσπάθεια, μπορεί να μεταφραστεί σε απτή στήριξη και ελπίδα, για όσους την έχουν ανάγκη.

Τέλος, ο κ. Κώστας Σκρέκας απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της Γραμματείας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων, με θέμα “Ο ΕΦΚΑ απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής”. Στην παρέμβασή του τόνισε τη σημασία για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού ασφαλιστικού συστήματος, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών.