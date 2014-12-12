Αναταραχή στους βουλευτές της Ν.Δ και καταιγιστικά αντιπολιτευτικά πυρά, προκαλεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζει συνεχώς νέα "επεισόδια".

Χθες γνωστοποιήθηκε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε το πρώην στέλεχος της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου καθώς και μέλη της οικογένειάς της με βάση δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr όπου αναφέρεται ότι, η κ. Σεμερτζιδου και άλλα 7 μέλη της οικογένειάς της φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2024

Η πολιτευτής και πρώην τομεάρχης, διαψεύδει οργίλα και κάνει λόγο για "άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές".

Κυβερνητικά στελέχη παίρνουν αποστάσεις και ομνύουν στην απόδοση ευθυνών (και επιστροφή των ποσών) των εμπλεκομένων.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δια των ερτζιανών ( Real fm) εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέλος Αυγούστου θα υπάρχει καθαρή εικόνα για τα "μεγάλα ψάρια) και διαμήνυσε πως:

"Όποιοι και αν είναι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση. Ήδη γίνεται ένας αυστηρός και γρήγορος έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά προτεραιότητα σε εκείνους που έπαιρναν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις”

Στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα πάντως, επικρατεί εκτενής γκρίνια για το σκάνδαλο , όπερ και αποτύπωσε σε δημόσια παρέμβασή του, ο βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος:

"Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ για την κάθε κυρία Σεμερτζίδου ή για το life style το οποίο είχε στη διάρκεια της άσκησης των κομματικών της καθηκόντων. Είμαστε κάτι διαφορετικό, ο καθένας πολιτεύεται με το δικό του τρόπο. Εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου ο τρόπος με τον οποίο ζούμε είναι συγκεκριμένος και μετρήσιμος και για αυτό το λόγο τόσα χρόνια δεν έχουμε ενστάσεις, η κα Σεμερτζίδου είχε επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο δεν αισθάνομαι όμως την ανάγκη να απολογούμαι για τέτοια στελέχη".

Στο μεταξύ, η αντιπολιτευτική πίεση στην Κυβέρνησης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, κλιμακώνεται, όσο προκύπτουν στοιχεία που κρατούν την υπόθεση στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ασφυκτικό πρέσινγκ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του (Mega) προανήγγειλε ξανά την επανακατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική Επιτροπή:

"θα κάνουμε ό,τι πρέπει, γιατί πιθανόν να έρθουν και άλλα στοιχεία στο φως. Θα έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας έτσι ώστε ό,τι έρθει να αξιοποιηθεί και να ασκήσουμε τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα. Ό,τι έρθει θα αξιοποιηθεί εκ νέου. Δεν δεχόμαστε ότι η ιστορία έκλεισε με το φιάσκο της προηγούμενης εβδομάδας".

Στο ίδιο μοτίβο σφυροκοπήματος της κυβέρνησης κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δ. Τσουκαλάς: "Η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχουν βγει πάρα πολλά ονόματα, δεν έχει αναστείλει κανενός την κομματική ιδιότητα. Και όχι μόνο αυτό, αντίθετα το κρύβει. Ρωτάμε εδώ και μέρες, αν έχει διαγράψει κάποιο από τα πρόσωπα εκείνα που φαίνεται να πρωταγωνιστούν στη σύσταση και λειτουργία του μηχανισμού διαφθοράς που εντόπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία , και δεν παίρνουμε καμία απάντηση".

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκθέσει τη χώρα και τον κ. Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση διαδίδει ότι έως το τέλος Αυγούστου "θα έχει εικόνα"!", σημειώνει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος:

"Την στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη! Και τα στελέχη τους με τις Ferrari -με αντικείμενο μέχρι χθες τους κοινοτικούς πόρους- παραιτούνται από στελέχη, αλλά όχι από μέλη της ΝΔ".

Την πρόθεση και του ΣΥΡΙΖΑ να επανακαταθέσει την πρότασή του ( με τη Νέα Αριστερά) για προανακριτική, εξέφρασε ο βουλευτής του, Β. Κόκκαλης: " Η κυβέρνηση έκανε μια ερμαφρόδιτη νομική κατασκευή, οι μισοί βουλευτές της ΝΔ απείχαν επίσημα, οι άλλοι μισοί σχεδόν ήταν με επιστολική ψήφο και πέντε ήταν παρόντες για να δημιουργήσουν τεχνητές συνθήκες λήψης απόφασης για την ψηφοφορία. Κάτι τέτοιο όμως όχι απλά εξευτέλισε τον θεσμό του Κοινοβουλίου αλλά και του κράτους δικαίου και δεν παρήγαγε έννομα αποτελέσματα για αυτό και εμείς πιθανότατα θα την επανακαταθέσουμε με το άνοιγμα της Βουλής".

Νίκη Ζορμπά (capital.gr)