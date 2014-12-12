Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Δικαιοσύνης συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Σχεδόν πέντε μήνες μετά την παρουσίαση του προγράμματος «Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Ηλεκτρονικό Πινάκιο», η ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης περνάει σε νέα πίστα χάρη στην υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης των δικαστικών φακέλων, με κύριο εργαλείο τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικογραφία

Το έργο, μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης», αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των δικαστικών διαδικασιών. Αναμένοντας την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2026, το ελληνικό δικαστικό σύστημα μεταβαίνει σε μια πιο σύγχρονη, διασυνδεδεμένη και αποδοτική εποχή.

«Με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας κάνουμε πράξη μια μεταρρύθμιση-τομή που αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και βελτιώνει την καθημερινότητα πολιτών και λειτουργών. Το έργο αυτό, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα δικαστικό περιβάλλον πιο γρήγορο, πιο διαφανές και πιο προσβάσιμο.

Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ισχυρές δικλείδες ασφάλειας, επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε την ασφάλεια δικαίου. Είναι μια αλλαγή που αποτυπώνει το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: ένα κράτος αποτελεσματικό, που στέκεται δίπλα στον πολίτη και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης αναφερόμενος στο σπουδαίο αυτό project.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2026, προβλέπεται η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαχείρισης όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικηγόρους να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά. Αναμένονται επίσης ψηφιοποιήσεις περίπου 300 εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών εγγράφων, που θα διατίθενται ηλεκτρονικά.

Η διασύνδεση με τους ηλεκτρονικούς φακέλους θα επεκταθεί και σε ανώτερες βαθμίδες δικαστηρίων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για φυσική παρουσία. Το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και βελτιώνει την καθημερινότητα πολιτών και λειτουργών.

Η ψηφιακή αναβάθμιση επιφέρει πολλαπλά οφέλη, καθώς οι δικηγόροι θα ενοποιήσουν και θα επιταχύνουν τις εργασίες τους. Το σύστημα θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

Η ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διευκολύνει τη διαδικασία για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους, καθιστώντας το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, που στοχεύει στη δημιουργία ενός δημόσιου τομέα πιο καινοτόμου και αποδοτικού. Η ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας διασφαλίζει ότι η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη από το κοινό.