Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλία σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 – 36o C και στις Σποράδες έως 31 C, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Όπως προβλέπεται με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή) για όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) για τις Σποράδες.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

trikalaenimerosi.gr