Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων στη θέση «Στάση» της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς, στο πλαίσιο του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποιεί ο Δήμος Μετεώρων, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πρανών της κοίτης του ποταμού στην ευρύτερη περιοχή.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή συρματοκιβωτίου συνολικού μήκους 120 μέτρων στη συγκεκριμένη θέση, ενώ σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Παλαιοχώρι.



Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η κατασκευή συρματοκιβωτίων σε δύο επιλεγμένες θέσεις του χειμάρρου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, συνολικού μήκους 166 μέτρων, με σκοπό την αποτροπή διάβρωσης των πρανών και την ομαλή απορροή των υδάτων. Η υλοποίηση των εργασιών βασίζεται στις τεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν από το Δασαρχείο Καλαμπάκας και το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 173.516,58 ευρώ.



Ο χωρικός Αντιδήμαρχος Ασπροποτάμου Γιάννης Γιαννούλας δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που ενισχύουν την προστασία των τοπικών μας κοινοτήτων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα έργα αυτά δεν είναι απλώς τεχνικές παρεμβάσεις, είναι έργα πρόληψης και ασφάλειας γιατους πολίτες μας».