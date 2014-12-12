Σεισμός 4,2 βαθμών στην Καρδίτσα, αισθητός και στα τρίκαλα
Ειδήσεις | 18 Αυγ 2025, 23:03
Σεισμός της τάξης των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην απόψε στην Καρδίτσα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 2 Χλμ. ΝΝΑ της Ρεντίνας στην Καρδίτσα.
Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 Χλμ.
