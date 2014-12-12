Σεισμός της τάξης των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην απόψε στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 2 Χλμ. ΝΝΑ της Ρεντίνας στην Καρδίτσα.

Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 Χλμ.