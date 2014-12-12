Σοβαρές καταγγελίες την επομένη της επεισοδιακής γενικής συνέλευσης των θεσσαλών δημάρχων στα Τρίκαλα. Bρήκα σκελετούς στον ΦΟΔΣΑ, για αυτό και με πέταξαν έξω, κατήγγειλε μιλώντας στη Ραδιοφωνική Λέσχη Τρικάλων ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σάκκας, αφήνοντας σοβαρά υπονοούμενα περί πλημμελούς διαχείρισης και οικονομικών σκανδάλων.

Ο δήμαρχος δεν έκρυψε τον θυμό του για τις εξελίξεις και για το γεγονός ότι μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χτες, η διαχείριση των σκουπιδιών της Θεσσαλίας περνάει πλέον στους Ανατολικοθεσσαλούς και στο δίδυμο Μαμάκου-Μπέου. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σημειωθεί αύξηση της τιμής το σκουπιδιών, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί αν θα μαζεύονται τα σκουπίδια των Τρικάλων από το νέο φορέα.

Τέλος, φωτογραφίζοντας τον δήμαρχο Καλαμπάκας Λευτέρη Αβραμόπουλο είπε: Οι πρόθυμοι δήμαρχοι που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να σκεφτούν τώρα πώς ο δήμος που έφτιαξε τη διαχείριση των σκουπιδιών, μένει απ έξω από τη διοίκηση, ενώ έκανε λόγο για «παρτάκηδες δημάρχους, που δεν ξέρουν που είναι ο ΧΥΤΑ, και έχουν το λόγο τους στα παπούτσια».

Καταπέλτης, μιλώντας στον ίδιο σταθμό ήταν και ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας για τις εξελίξεις στον ΦΟΔΣΑ .

Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, μίλησε για παρέμβαση από το κυβερνών κόμμα, εκτιμώντας ότι ετοιμάζονται «μπίζνες» με τα σκουπίδια, στις οποίες θεωρούσαν ότι ο Σακκάς θα ήταν εμπόδιο – για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά: «του φέρθηκαν με τον χειρότερο τρόπο».

Τον κάλεσε δε να βγει και να πει:

"Πόσα λεφτά έβαλε η ΠΑΔΥΘ για να ξεχρεώσει τις οφειλές της Ανατολικής Θεσσαλίας, για να περνάνε ...μπέϊκα"

Και πρόσθεσε ότι ακολούθως θα πρέπει να κρίνουν οι πολίτες και τον Αβραμόπουλο και τον Τσιάκο για την «κωλοτούμπα», μπροστά στην οποία – όπως είπε – «εκείνη του Τσίπρα ωχριά».

Τέλος, προειδοποίησε τον Σακκά για τις από εδώ και πέρα κινήσεις της νέας διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι κόλπα θα κάνουν, να του χρεώσουν κακή διαχείριση…»

Για δε τον ρόλο του δημάρχου Μετεώρων στη διοίκηση του ΦοΔΣΑ, ανέφερε δηκτικά:

«Ο Αβραμόπουλος θα δοκιμάσει τον ρόλο της γλάστρας…».

