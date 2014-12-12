Το σημαντικό ζήτημα της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και οι απαιτητικές διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν οι Δήμοι συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλία.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς απέστειλε επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση με την οποία έθεσε το αίτημα «χορήγησης χρονικής παράτασης των προθεσμιών αδειοδότησης, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να ανταποκριθούμε ουσιαστικά και υπεύθυνα σε αυτή τη σημαντική αρμοδιότητα» όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σακκάς σκιαγράφησε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε νομοθεσία του 2021, επισημαίνοντας πως είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, δαπανηρές και διοικητικά απαιτητικές και υπέβαλε το συγκεκριμένο αίτημα καθώς «η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά άμεσα και η απουσία αδειών λειτουργίας ενδέχεται να οδηγήσει στη μη έναρξη των πρωταθλημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες παιδιά και νέους».

Αναλυτικά, η επιστολή του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δημάρχου Τρικκαίων Ν. Σακκά προς τον αναπληρωτή υπουργό, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, Γ. Βρούτση:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, την 29/8/2025, συζητήθηκε το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί Δήμοι της Θεσσαλίας και αφορά στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ανοιχτών και κλειστών – οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τα ερασιτεχνικά σωματεία.

Παρότι η σχετική νομοθεσία από το 2021 προβλέπει διαδικασίες τακτοποίησης και αδειοδότησης, η εφαρμογή τους αποδεικνύεται εξαιρετικά χρονοβόρα, δαπανηρή και διοικητικά απαιτητική. Η ολοκλήρωση πολεοδομικών τακτοποιήσεων, η σύσταση επιτροπών καταλληλόλητας, οι απαραίτητοι προσεισμικοί έλεγχοι, οι μελέτες και η εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας είναι ενέργειες που απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, τους οποίους οι περισσότεροι ΟΤΑ αδυνατούν να εξασφαλίσουν.

Με δεδομένο ότι η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά άμεσα και η απουσία αδειών λειτουργίας ενδέχεται να οδηγήσει στη μη έναρξη των πρωταθλημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες παιδιά και νέους, ζητούμε τη χορήγηση χρονικής παράτασης των προθεσμιών αδειοδότησης, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να ανταποκριθούμε ουσιαστικά και υπεύθυνα σε αυτή τη σημαντική αρμοδιότητα.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πλήρως την αγωνία όλων μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε καθημερινά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της συμμετοχής των παιδιών και νέων σε ασφαλείς συνθήκες άθλησης. Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας».