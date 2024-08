Από το Σάββατο 24/8 έως και την Τρίτη 27/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο, στο Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά στις 21.45 η ταινία FLY ME TO THE MOON.

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

FLY ME TO THE MOON

κομεντί 108΄

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Μπερλάνι

Ηθοποιοί: Σκάρλετ Γιόχανσον, Τσάνινγκ Τάτουμ, Νικ Ντίλενμπεργκ, Τζιμ Ρας, Κόλιν Γούντελ, Γούντι Χάρελσον

Με πρωταγωνιστές τη Scarlett Johansson και τον Channing Tatum, η ταινία FLY ME TO THE MOON είναι μια ρομαντική κομεντί με φόντο την ιστορική προσελήνωση της NASA στο φεγγάρι. Η Kelly Jones (Johansson), το παιδί-θαύμα του μάρκετινγκ, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Tatum). Όταν ο πρόεδρος θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά...

28-31/8 ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΣΟΪ κωμωδία 89΄

