Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Ιμπρεσιονισμός: «Το βιολί στο πέρασμα του χρόνου», είναι το θέμα του ρεσιτάλ βιολιού από τον Νικόλαο Μπέη (βιολί) και την Ai Motohashi (πιάνο) που θα δοθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Θα παρουσιαστούν τα έργα: 1. Wolfgang Amadeus Mozart - Κοντσέρτο για βιολί Νο. 4 σε Ρε Μείζονα, Κ. 218, 1ο & 2ο μέρος

Johannes Brahms - Κοντσέρτο για Βιολί σε Ρε Μείζονα, op. 77, 1ο μέρος Maurice Ravel – Tzigane Wolfgang Amadeus Mozart - Κοντσέρτο για βιολί Νο. 4 σε Ρε Μείζονα, Κ. 218, 1ο & 2ο Μέρος

Ο Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, διάσημους και δημιουργικούς συνθέτες της κλασικής περιόδου. Συνέθεσε πάνω από 600 έργα συμπεριλαμβανόμενων μερικών από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα συμφωνιών, όπερας και μουσικής δωματίου. Γεννημένος στο Salzburg σε μουσική οικογένεια έδειξε από νωρίς σημάδια μεγάλου μουσικού ταλέντου. Εξίσου νωρίς άρχισε μαθήματα βιολιού με τον πατέρα του (1762). Το Κοντσέρτο για βιολί Νο. 4 γράφτηκε το 1775 στο Salzburg, όταν ο Μότσαρτ ήταν μόλις 19 ετών. Μαζί με το κοντσέρτο Νο. 5, χαρακτηρίζεται από σημαντική τεχνική δυσκολία. Το 1ο μέρος είναι γρήγορο, βιρτουόζο και αποτελείται από march-like or fanfare-like rhythm , ενώ το 2ο μέρος είναι αργό και λυρικό.

Johannes Brahms - Κοντσέρτο για Βιολί σε Ρε Μείζονα, op. 77, 1ο μέροςΟ Johannes Brahms (1833—1897) ήταν Γερμανός συνθέτης και πιανίστας της ρομαντικής περιόδου. Συνέθεσε συμφωνίες, κοντσέρτα, μουσική δωματίου καθώς και πάνω από 200 “Lieder”. Θεωρήθηκε ο Μάστερ του συμφωνικού στιλ και της σονάτας κατά το 2ο μισό του 19ου αι. Άρχισε να συνθέτει το κοντσέρτο του για βιολί το καλοκαίρι του 1878, ενώ βρισκόταν σε διακοπές σε ένα χωριό της Αυστρίας. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στη Λειψία τον Ιανουάριο του 1879. Το έργο αποτελείται από τρία μέρη. Είναι γνωστό για την αξιοσημείωτη τεχνική δυσκολία του και τις όμορφες και λυρικές μελωδίες. Συνδυάζει την μεγαλοπρέπεια, που συναντάται στο κοντσέρτο για βιολί του Μπετόβεν, και ρυθμικά στοιχεία της ουγγρικής παράδοσης.

Maurice Ravel - TziganeΟ Maurice Ravel (Joseph-Maurice Ravel 1875—1937) ήταν Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την μουσική του δεξιοτεχνία και τελειότητα στη γραφή. Μαζί με τον Claude Debussy θεωρούνται οι κύριοι εκπρόσωποι του μουσικού ιμπρεσιονισμού.Το 1922, ήταν παρών σε ένα ρεσιτάλ βιολιού της Jelly D’Aranyi, από την οποία ζήτησε να παίξει τσιγγάνικές μελωδίες. Εντυπωσιασμένος, αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτήν και στη δυναμική του αυτή σύνθεση. Έτσι, η Jelly D’Aranyi ήταν η πρώτη που εκτέλεσε το έργο στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 1924 με μεγάλη επιτυχία.Το έργο αρχίζει με μια μεγάλης διαρκείας, αργή και αυτοσχεδιαστική εισαγωγή, όπου το βιολί στέκεται μόνο του αναδεικνύοντας τη μουσικότητα και τη δεξιότητα του ερμηνευτή. Στη συνέχεια, προστίθεται το πιάνο και ολοκληρώνεται το κομμάτι με μια επιτάχυνση.

Το ρεσιτάλ θα γίνει με ελεύθερη είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Μουσείου Τσιτσάνη» την Κυριακή 30 Απριλίου στις 8 το βράδυ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Νικόλαος Μπέης

Ο βιολονίστας Νικόλαος Μπέης έχει χαράξει μια σημαντική πορεία στο χώρο της μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συναυλίες του σε μεγάλα μουσικά κέντρα στην Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Η.Π.Α, Ελλάδα, σε γνωστές αίθουσες συναυλιών όπως Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Σταύρος Νιάρχος, Geneva Victoria Hall, Tonhalle Zürich, De Doelen Rotterdam, Concertgebouw Amsterdam και Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, έχουν στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία με αναφορές στον τύπο και εμφανίσεις στην τηλεόραση.

Ο Νικόλαος Μπέης μεγάλωσε στα Τρίκαλα όπου και ξεκίνησε την μουσική του εκπαίδευση. Στην ηλικία των 16 ετών πήρε το δίπλωμά βιολιού με άριστα παμψηφεί και Α΄ Βραβείο από το Ωδείο Σκαλκώτας με την Νίνα Πατρικίδου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Manhattan School of Music στη Νέα Υόρκη με την Lucie Robert, από όπου αποφοίτησε με Bachelor of Music. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τον μεγάλο βιολονίστα Rudolf Koelman στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Ζυρίχης (ZHDK) με Master of Arts. Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα με διεθνούς φήμης μουσικούς, όπως τον Λεωνίδα Καβάκο, Pierre Amoyal, Igor Gruppman, Boris Belkin, Grigori Zhislin, Gordan Nikolic, Sergey Kravchenko και Taras Gabora. Την πρώτη του εμφάνιση ως σολίστ την έκανε σε ηλικία 10 χρονών με την Ορχήστρα Feminarte. Στα δώδεκά του χρόνια εκτέλεσε τη Τσιγγάνα του Μωρίς Ραβέλ με την Ορχήστρα της Πάτρας υπό τη διεύθυνση του Saulius Sondeckis. Επίσης, έχει συμπράξει ως σολίστ με την Ορχήστρα Νέων Νίνα Πατρικίδου, τη Συμφωνική ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα Εγχόρδων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Ζυρίχης (ZHDK Strings) και τους De Profundis Ensemble. Έχει αποσπάσει το Α΄ βραβείο στους διαγωνισμούς: Yamaha Foundation Scholarship, Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. και Υποτροφία Ισμήνη Κάρτερ από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Επιπλέον, έχει διακριθεί στους διαγωνισμούς “Jeunesses Musicales International Violin Competition”, την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων και την Eurovision για νέους σολίστ. Επιπλέον, έχουν συμβάλλει σημαντικά στις σπουδές του οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Μακρή και τη Μητρόπολη Τρικάλων. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως μέλος και ως εξάρχων σε διάφορες ορχήστρες όπως τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καμεράτα, Συμφωνική Ορχήστρα ΑΣΤΟΡΙΑ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Βιετνάμ, Ορχήστρα Δωματίου “Continuo”, Ορχήστρα Δωματίου “Giraud Ensemble”, και την Ορχήστρα Εγχόρδων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Ζυρίχης (ZHDK Strings). Από το Δεκέμβριο του 2022 είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) στα πρώτα βιολιά.

Ai Motohashi

H Ai Motohashi γεννήθηκε στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου από τη μητέρα της. Σε ηλικία 16 ετών συνέχισε τις σπουδές της κοντά στον καθηγητή Prof. Arnulf von Arnim, πρώτα στο τμήμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (Künstlerische Ausbildung) και αργότερα στην τάξη των σολίστ (Konzertexamen) στις Ανώτατες Σχολές Μουσικής του Detmold/Dortmund και του Essen. Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια πιάνου με τους K. Hellwig, O. Gardon, J. Revier, P. Gililov, A. Jasinski, K. Ganev και S. Perticaroli. Έχει κερδίσει το Πρώτο Βραβείο στους διεθνείς διαγωνισμούς του ΡΤΝΑ στο Τόκυο (1993) και Pinerolo (1997), το Τρίτο Βραβείο στους Japan Classic Music Competition (1995) και Lionsclub Herdecke (2002) ενώ έχει διακριθεί με το ειδικό Βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου του Ettlingen. Το 2002 τιμήθηκε από το Soroptimist Club Dortmund ως η καλύτερη απόφοιτος μουσικής για το έτος αυτό και το 2003 με την υποτροφία Richard Wagner. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρα, σε ατομικά ρεσιτάλ και σε συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα συμπράττοντας με σημαντικούς καλλιτέχνες και ορχήστρες όπως οι David Geringas, Claudius Popp, Marko Ylönen, Mihaela Martin, Lars Bjørnkjaer, η Neue Westfällische Philharmonie, η ορχήστρα της διεθνούς θερινής Μουσικής Ακαδημίας του Cervo, η Ορχήστρα Δωματίου του Τόκυο και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως συνοδός στο πιάνο σε masterclasses διεθνώς καταξιωμένων δασκάλων όπως οι B, Niziol, J. Sulem και P. Rosenthal. Έχει λάβει μέρος σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Ruhr Klavier Festival στη Γερμανία, τη διεθνή θερινή Μουσική Ακαδημία του Cervo στην Ιταλία, το φεστιβάλ Klasik Keyifler στην Καππαδοκία, το φεστιβάλ Αθηνών και τα διεθνή μουσικά φεστιβάλ Κυκλάδων, Σαντορίνης και Ναυπλίου, ενώ έχει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της μουσικής δωματίου. Τα τελευταία εννέα χρόνια συνεργάζεται ως συνοδός στο πιάνο στο διεθνές masterclass βιολιού του Λεωνίδα Καβάκου που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα.

