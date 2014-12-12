Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές στο νομό Τρικάλων και σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Ο αγιασμός θα τελεστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τους μαθητές να παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και να ενημερώνονται για το νέο πρόγραμμα. Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και συγκεκριμένα, από τις 08:15 έως τις 09:00 στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία και από τις 09:15 έως τις 10:30 στα Γυμνάσια και Λύκεια.

Όσον αφορά στο ωράριο των Νηπιαγωγείων, στην αρχή του πρώτου τριμήνου και για ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων, μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Μετά από αυτό το διάστημα, ακολουθούν το κανονικό ωράριο από τις 08:30 έως και τις 13:00. Σε περίπτωση όμως που οι γονείς επιλέξουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα, τότε η αποχώρηση από το σχολείο θα γίνεται αργότερα.

Η φετινή χρονιά φέρνει σημαντικές καινοτομίες στη διδακτέα ύλη και στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία.

Το ωράριο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες (προνήπια/νήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00,

το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 και

το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου που εφαρμόζεται στις από τις 13:00 έως τις 17:30. Στο πλαίσιο του Προαιρετικού και Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από τις 7:45 μέχρι τις 8:30.

Στο Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος Ολοήμερου Προγράμματος, δύο διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη και η έκτη, διάρκειας τριάντα λεπτών η καθεμία.

Στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, από τον/την εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση.

Η Πρόωρη Υποδοχή μαθητών/τριών (7:45-8:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των μαθητών/τριών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από τις 7:45 έως τις 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από τις 8:15 έως τις 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση των μαθητών/τριών

από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12:45 έως τις 13:00 με ώρα αποχώρησης στις 13:00

από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16:00 και

από το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου για την 1η αποχώρηση από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16:00 και για τη 2η αποχώρηση από τις 17:15 έως τις 17:30 με ώρα αποχώρησης στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.

Δημοτικό Σχολείο: Νέες ώρες διδασκαλίας και οργάνωση προγράμματος

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο αποκτά νέα μορφή. Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, με στόχο την καλύτερη κάλυψη της ύλης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών.

Γλώσσα: Στις τρεις πρώτες τάξεις θα διδάσκεται για 10 ώρες την εβδομάδα, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις (Δ΄- ΣΤ΄) για 8 ώρες.

Μαθηματικά: 5 ώρες στις μικρές τάξεις, 4 στις μεγαλύτερες.

Μελέτη Περιβάλλοντος: 2 ώρες στις Α΄–Δ΄ τάξεις.

Ιστορία: 3 ώρες από την Δ΄ τάξη και άνω.

Θρησκευτικά: 2 ώρες εβδομαδιαίως στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας

Η Αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται για 3 ώρες στις μικρές τάξεις και για 2 ώρες στις μεγαλύτερες. Η ρύθμιση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης των ξένων γλωσσών από τις πρώτες τάξεις, ώστε οι μαθητές να αποκτούν στέρεες βάσεις. Στις μεγαλύτερες τάξεις θα υπάρχει και δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά).

Καλλιτεχνική και φυσική αγωγή

Τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Μουσικής διατηρούνται στο πρόγραμμα, με 2 ώρες εβδομαδιαίως το καθένα. Η διατήρηση αυτών των μαθημάτων αντανακλά τη σημασία που δίνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, πέρα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα.

Εισαγωγή της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Από την Ε΄ τάξη οι μαθητές θα έχουν στο πρόγραμμά τους το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η διδασκαλία του αποσκοπεί στη γνωριμία με τους θεσμούς, τα δικαιώματα των πολιτών, τη δημοκρατική λειτουργία και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και του ενεργού πολίτη.

Μάθημα «Δεξιότητες Ζωής»

Εντάσσεται νέο μάθημα με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής». Αφορά θέματα όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο ψηφιακός γραμματισμός και η πρόληψη εξαρτήσεων. Διδάσκεται με διαθεματικό και βιωματικό τρόπο, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών.

Διεύρυνση του ολοήμερου προγράμματος

Το ολοήμερο πρόγραμμα ενισχύεται με στόχο την καλύτερη στήριξη των οικογενειών και την κάλυψη παιδαγωγικών αναγκών. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρόσθετες δραστηριότητες, με διευρυμένο ωράριο και πιο οργανωμένη κατανομή μαθημάτων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποχωρούν στις 15.50’ με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης. Ή αποχωρούν στις 17.30’ στη λήξη του προγράμματος. Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα αποχώρησης και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Γυμνάσιο: Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος

Στο Γυμνάσιο η κατανομή των μαθημάτων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις:

Γλώσσα (Νέα Ελληνικά): 4 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Αρχαία Ελληνικά: 3 ώρες, με στόχο την εμβάθυνση στη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Μαθηματικά: 4 ώρες, παραμένοντας βασικός άξονας του προγράμματος.

Φυσικές Επιστήμες: συνολικά 5 ώρες, αναλόγως της τάξης.

Ειδικότερα,

Φυσική: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 3 ώρες στη Γ΄

Χημεία: 1 ώρα στην Α΄ και Β΄, 2 ώρες στη Γ΄

Βιολογία: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 ώρα στη Γ΄

Γεωγραφία: 1 ώρα στην Α΄ και Β΄

Ιστορία: 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 1 ώρα στη Γ΄

Θρησκευτικά: 2 ώρες στις δύο πρώτες τάξεις και 1 ώρα στην Γ΄.

Πληροφορική: 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Τεχνολογία: 1 ώρα στις δύο πρώτες τάξεις.

Η αναδιάρθρωση στοχεύει στην ισόρροπη παρουσία γλωσσικών, θετικών και κοινωνικών μαθημάτων.

Ξένες γλώσσες

Η Αγγλική παραμένει βασική, με 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. Ως δεύτερη ξένη γλώσσα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά, με 2 ώρες την εβδομάδα.

Καλλιτεχνική παιδεία

Η Μουσική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή κατέχουν θέση στο πρόγραμμα, με μία ώρα εβδομαδιαίως για το κάθε αντικείμενο. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών.

Μάθημα Οικονομικών

Εισάγεται φέτος στην Γ’ γυμνασίου το νέο μάθημα των Οικονομικών με στόχο την καλλιέργεια του οικονομικού εγγραμματισμού. Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με έννοιες, όπως η αξία της αποταμίευσης, η διαχείριση εισοδήματος, η λειτουργία των αγορών, η έννοια της επιχειρηματικότητας.

Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή παραμένει με 2 ώρες εβδομαδιαίως, προάγοντας την άθληση και τη σωματική υγεία των εφήβων.

Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Νέα ρύθμιση προβλέπει τη λειτουργία ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο, με αντικείμενα που αφορούν σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και δεξιότητες. Η ζώνη αυτή έρχεται να εμπλουτίσει το σχολικό πρόγραμμα με πιο βιωματικές μορφές μάθησης. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις με αντικείμενα όπως ο εθελοντισμός, η περιβαλλοντική προστασία, η επιχειρηματικότητα και οι νέες τεχνολογίες.

Κριτική προσέγγιση στο διαδίκτυο – ενάντια στα fake news

Προκειμένου οι μαθητές να ξεχωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις (fake news), εισάγεται νέο πιλοτικό πρόγραμμα ειδησεογραφικής παιδείας για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το τρέχον σχολικό έτος. Στόχος είναι, μόνο η ενημέρωσή τους αλλά και η καλλιέργεια της πολιτειακής υπευθυνότητας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες και η δαπάνη ανέρχεται στα 350.000 ευρώ.

Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να προστατεύουν την ψηφιακή τους ταυτότητα. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού θα βασίζεται στην κριτική ανάγνωση, στην κατανόηση διαφορετικών απόψεων, στην προώθηση της επαγγελματικής ειδησεογραφίας και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Αλλαγές στο Λύκειο

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γενικής Παιδείας στο Λύκειο αναμορφώνεται ώστε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμβάθυνση και την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Νέα Ελληνικά (Γλώσσα και Λογοτεχνία): 6 ώρες στην Α΄ Λυκείου, 5 στη Β΄ και 4 στη Γ΄.

Αρχαία Ελληνικά: 4 ώρες στην Α΄, 3 ώρες στη Β΄, 2 ώρες στη Γ΄.

Μαθηματικά: 5 ώρες στην Α΄, 4 ώρες στη Β΄, 3 ώρες στη Γ΄.

Φυσική: 2 ώρες στην Α΄, 2 ώρες στη Β΄, 2 ώρες στη Γ΄.

Χημεία: 2 ώρες στην Α΄, 2 ώρες στη Β΄.

Βιολογία: 2 ώρες στην Α΄, 1 ώρα στη Β΄.

Ιστορία: 2 ώρες σε όλες τις τάξεις.

Κοινωνικές Επιστήμες: 2 ώρες στη Β΄ και Γ΄.

Θρησκευτικά: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 ώρα στη Γ΄.

Πληροφορική: 1 ώρα στην Α΄ και Β΄.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 2 ώρες σε όλες τις τάξεις.

Φυσική Αγωγή: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 ώρα στη Γ΄.

Η ανακατανομή αυτή συνδέεται με τον προσανατολισμό των μαθητών στις σπουδές που θα επιλέξουν μετά το Λύκειο.

Μαθήματα κατεύθυνσης

Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, τα μαθήματα κατεύθυνσης παίζουν καθοριστικό ρόλο για τους μαθητές, που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ενίσχυση της Πληροφορικής

Το μάθημα της Πληροφορικής αποκτά πιο ενισχυμένο ρόλο στο πρόγραμμα, αντανακλώντας τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία και αγορά εργασίας.

Νέες θεματικές ενότητες

Εισάγονται θεματικές που αφορούν την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον ψηφιακό γραμματισμό, που καλλιεργούν δεξιότητες ζωής.

Ενιαίες παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες

Οι οριζόντιες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Αξιολόγηση μαθητών

Το σύστημα αξιολόγησης εκσυγχρονίζεται με στόχο να παρέχει πιο αντικειμενική εικόνα για την πρόοδο των μαθητών. Η αξιολόγηση θα συνδυάζει γραπτές και προφορικές εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη, όπως και δημιουργικές δραστηριότητες.

Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας

Με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, θα διανεμηθούν σε όλες τις βαθμίδες – από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο – 21 βιβλία.

Νέες μέθοδοι διδασκαλίας

Ενισχύονται οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, οι βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας και η αξιοποίηση διαδραστικού υλικού. Το μέτρο αυτό συνδέεται με τη γενικότερη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με σεμινάρια και προγράμματα, που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στην αξιοποίηση του νέου προγράμματος σπουδών.

