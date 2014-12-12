Πρόσκληση συμμετοχής σε Ενεργειακή Κοινότητα, με στόχο την κάλυψη του κόστους ρεύματος των επιχειρήσεων-μελών του, απηύθυνε πρόσφατα το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Πρόκειται για πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει και η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων με στόχο τη δημιουργία μιας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) με συμμετοχή στην οποία μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι 200 μέλη.

Η Κοινότητα θα επενδύσει συλλογικά στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσω Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, ώστε η παραγόμενη ενέργεια να συμψηφίζεται με την κατανάλωση των συμμετεχόντων, μειώνοντας τους λογαριασμούς και εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία.

Υπάρχουν και σημαντικά παραδείγματα: Πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε η πρώτη κλαδική ενεργειακή κοινότητα φαρμακοποιών στη χώρα στην Πελοπόννησο με τη συμμετοχή 15 συνεταιριστικών φαρμακαποθηκών περίπου 200 φαρμακείων και πάνω από 300 οικιών. Το πρώτο πάρκο της Κοινότητας ηλεκτρίστηκε στις 14 Αυγούστου 2024, το δεύτερο στις 27 Ιανουαρίου 2025 και το τρίτο στις 22 Φεβρουαρίου 2025 με τη συνολική ισχύ των πάρκων να ανέρχεται σε 2,5 MW.

«Η απόδοση των πάρκων έχει ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις. Στο πρώτο πάρκο είχε προβλεφθεί παραγωγή 1.500 κιλοβατωρών, ενώ η πραγματική παραγωγή στο τέλος του πρώτου χρόνου έφτασε τις 1.630 κιλοβατώρες. Παρά τις έκτακτες περικοπές που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, η απόδοση υπερέβη τις προβλέψεις, αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητα της επένδυσης» αναφέρει ο κ. Αργύρης Σπυρίδης πρόεδρος των δύο Ενεργειακών Κοινοτήτων Συνεταιρισμών φαρμακοποιών Απόλλων και Ηώς.

