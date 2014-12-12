Την πρώτη θέση στην κατηγορία -57 κιλών και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη.

Στην ίδια κατηγορία η Μαρία Τζέλη κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο αφού ηττήθηκε στον ημιτελικό πολύ οριακά και έτσι απετράπη ένας τελικός ανάμεσα στις αθλήτριες του ΣΟΑΤ που θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον αρχιπροπονητή του ΣΟΑΤ Νίκο Παϊταρίδη.

Αγωνίστηκε επίσης ο Γιώργος Βαργιάμης που κατέκτησε την τιμητική πέμπτη θέση. Επίσης θα αγωνιστεί μετά από πολλά χρόνια ο πρώην πρωταθλητής Βαγγέλης Χαρακόπουλος δίνοντας το παράδειγμα θέλησης και αφοσίωσης στους νεαρούς αθλητές του Συλλόγου.

Έτσι η Φανή Τζέλη εξασφάλισε την είσοδο της στην Εθνική Ομάδα και θα αγωνιστεί με το Εθνόσημο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κίνα στις 26-30 Οκτωβρίου.

Δηλώσεις Νίκου Παιταριδη: "Ο στόχος επετεύχθη για μια ακόμη φορά δικαιώνοντας όλο το προπονητικό τιμ που εργάστηκε για αυτό κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η Φανή Τζέλη είναι η κορυφαία αθλήτρια της Ελλάδας που χρόνια τώρα κάνει περήφανους τους Τρικαλινούς με τις λαμπρές επιτυχίες Περήφανος και για την Μαρία Τζέλη που για μια ακόμη φορά βρέθηκε στο βάθρο σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών.

Πολλά μπράβο για την 5η θέση του Γιώργου Βαργιάμη που για λίγο δεν ανέβηκε βάθρο. Αυτά τα αστέρια είναι τα καλύτερα πρότυπα για τους μικρούς μας αθλητές στον ΣΟΑΤ και η παράδοση θα συνεχιστεί καθώς υπάρχει υλικό και διάθεση. Να ευχαριστήσω θερμά όλο το προπονητικό τιμ και ιδιαίτερα τον γυμναστή Γιώργο Μητσα που φέτος για επαγγελματικούς λόγους δεν θα ναι μαζί μας αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε διαδικτυακά."