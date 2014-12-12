Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις εργασίες επανασποράς στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, προκειμένου το γήπεδο να αναμορφωθεί και να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το γήπεδο το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου 2025, για να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία των εργασιών. Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής ενημέρωσε τον κ. Σακκά για την καινοτόμα διαδικασία της επανασποράς.

Αυτή συνίσταται σε μια σημαντική προεργασία, με σκάψιμο, κόψιμο, καθαρισμό, τοποθέτηση άμμου, λιπασμάτων και άλλες εργασίες, μέχρι την τελική επανασπορά και τη χρήση του γηπέδου σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σακκάς στα μέσα Ιουλίου συναντήθηκε με τον αν. Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δεσμεύτηκε για απόδοση ποσού 1.000.000 € για την ανακατασκευή και των υπόλοιπων χώρων του Σταδίου (κτηριακά, ηλεκτρομηχανολογικά κ.α.).

Παρέστη επίσης ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής ανάπτυξης κ. Σωτήρης Χελιδώνης και προσωπικό της συγκεκριμένης Διεύθυνσης και της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού. Το έργο υλοποιείται με ίδιους πόρους και αυτεπιστασία.

