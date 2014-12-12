Διοικητικό πρόστιμο ύψους 216.500 ευρώ επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις ιστοσελίδες τραπεζών για τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια.

Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε όρο που θεωρήθηκε καταχρηστικός, καθώς επέβαλε στους δανειολήπτες δαπάνες πέραν του νομικού και τεχνικού ελέγχου, χωρίς να παρέχει σαφή εξειδίκευση, αιτιολόγηση του ύψους των χρεώσεων ή τα απαραίτητα παραστατικά που θα τις τεκμηρίωναν.

Όπως διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι για παρόμοιες πρακτικές συνεχίζονται και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/94 ως ισχύει, και της Υ.Α. Ζ1-798/2008 άρθρο 1 περ. α επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 216.500 ευρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.πε, κατόπιν διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου σε ιστοσελίδες τραπεζών σχετικά με την συμμόρφωσή τους με την Υ.Α. Ζ1-798/2008 καθώς και τον ν.2251/1994 αναφορικά με τις χρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια, όπου διαπιστώθηκε ύπαρξη όρου που κρίνεται ως καταχρηστικός γενικός όρος συναλλαγών με βάση το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με την Υ.Α. Ζ1-798/2008 άρθρο 1 περ. α, καθώς οι δαπάνες αυτές -που είναι επιπλέον του Νομικού και Τεχνικού ελέγχου-, πρέπει να προσδιορίζονται και εξειδικεύονται κατά την αιτιολογία και το εύλογο του ύψους τους, γεγονός που δεν συμβαίνει στην υπό κρίση περίπτωση, αλλά και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Επισημαίνουμε ότι σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 και να υποβάλει καταγγελία για παράβαση της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/.

thessaliaeconomy.gr