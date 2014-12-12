Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά 3 ατόμων.

Οι προσλήψεις αφορούν απόφοιτους λυκείου και θα υλοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον Δήμο Τρικκαίων είναι οι εξής: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3 θέσεις

Υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

​​​​​​​Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη των θέσεων εργασίας.

proson.gr