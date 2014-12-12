Η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 28 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι 28 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις

ΔΕ Υδραυλικών – 4 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 4 θέσεις

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης - Αποχέτευσης – 14 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων με δ.τ. «Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων», Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την, στην Διοικητική Υπηρεσία, τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Χρήστου Ταμπακά (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

