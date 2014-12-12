Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στον τομέα Αθλητισμού» (2021–2025), το έργο αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 642.871,80 ευρώ, περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη ριζική αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου και της λειτουργικότητας του γηπέδου, μεταξύ των οποίων:

-Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς

-Εγκατάσταση γεωσυνθετικού αποστραγγιστικού συστήματος, για την καλύτερη διαχείριση των ομβρίων υδάτων

-Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος και συστήματος αυτόματου ποτίσματος

-Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, για χρήση του γηπέδου και τις βραδινές ώρες

-Κατασκευή δύο στεγάστρων για τους αναπληρωματικούς παίκτες

-Κατασκευή στεγάστρου για τους διαιτητές

-Τοποθέτηση νέας περίφραξης του γηπέδου για την ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων

Η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και δρομολογεί την άμεση προκήρυξη της δημοπράτησης και υλοποίησής του.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε:

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την τοπική κοινωνία της Χρυσομηλιάς και ολόκληρου του Δήμου Μετεώρων. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη για την υπογραφή ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλω και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος εισηγήθηκε τη χρηματοδότηση και στάθηκε δίπλα μας σε όλη τη διαδικασία, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Με το έργο αυτό, το χωριό των πολυτέκνων, η Χρυσομηλιά, αποκτά ένα σύγχρονο γήπεδο, που θα αποτελέσει πυρήνα άθλησης, συνάντησης και δημιουργίας για τους νέους και τις οικογένειες της περιοχής».