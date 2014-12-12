Λύσεις για τα ογκώδη και άλλα «δύσκολα» απορρίμματα δίνει η πρόοδος των εργασιών στο «Πράσινο Σημείο» που κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων.

Το «Πράσινο Σημείο» θα απορροφά τα ογκώδη και διαφορετικών ειδών απορρίμματα καναπέδες, χαλιά, κλαδιά, βαριά και ογκώδη αντικείμενα, συγκεκριμένα είδη οικιακών αποβλήτων μετά τη διαλογή τους στην πηγή κ.α.

Η κατασκευή του είχε συμπεριληφθεί στον συνολικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα ήδη από το 2016 και συγκεκριμένα στον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συμπληρώνει, δε, σειρά έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος που υλοποιεί πολυεπίπεδα ο Δήμος Τρικκαίων.

Αυτή την περίοδο κατασκευάζεται το πρώτο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή πράσινου Σημείου Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 655.000 €, από την εταιρεία αναδόχου εταιρείας «Γκέκα Τεχνική ΟΕ». Ολο το έργο έχει προϋπολογισμό 3.076.764,64 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Τι θα κατασκευαστεί

Στο Ριζαριό (στη θέση «νησί», κοντά στον βιλογικό καθαρισμό) κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τις υποδομές για το «Πράσινο Σημείο»: κτήρια, χώροι στάθμευσης, κτήρια διοίκησης, συγκεκριμένα σημεία απόρριψης αποβλήτων, με όλες τις σχετικές εργασίες (χωματουργικά, ηλεκτρομηχανολογικά, δίκτυα, οικοδομικά, ασφαλτικά, πινακίδες, πράσινο κ.λπ.)

Το μεγάλο έργο

Ολο το έργο για το «Πράσινο Σημείο» ονομάζεται «Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων α’ προτεραιότητας του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας στον Δ. Τρικκαίων (πράσινο σημείο)». Εχει προϋπολογισμό 3.076.764,64 €. Το έργο εντάχθηκε αρχικώς (Σεπτέμβριος 2022) στο «ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020» και ακολούθησε (Σεπτέμβριος 2024) το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» (Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα»), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρεις στόχοι

Το έργο έχει τριπλή στόχευση:

Α) ίδρυση και λειτουργία Πράσινου Σημείου

Β) ανάπτυξη προγράμματος οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων στα νοικοκυριά.

Γ) ανάπτυξη και εφαρμογή δύο παράλληλων υποσυστημάτων (δικτύων) διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων (τροφίμων και πράσινων αποβλήτων), με νέο δίκτυο καφέ κάδων και με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Δηλαδή, εκτός από την εναπόθεση των ογκωδών απορριμμάτων, αναπτύσσεται και πρόγραμμα κομποστοποίησης και πρόγραμμα για διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή (τρόφιμα και «πράσινα» απόβλητα). Ενδεικτικά, με το πέρας των έργων θα παραδοθούν και 1.400 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 λίτρων περίπου.

Τι άλλο περιλαμβάνει

Μετά τις κατασκευές των υποδομών, σειρά παίρνουν τα άλλα 6 υποέργα:

2ο υποέργο: προμήθεια κατάλληλου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (μεταλλικοί κάδοι, απορριμματοκιβώτια (containers) διαφόρων διαστάσεων, παλετοδεξαμενές, πρέσα δεματοποίησης, μηχανήματα (φορτωτή, πλύσης, ζυγιστικό), εξοπλισμό κτηρίου.

3ο υποέργο: προμήθεια 1.400 κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 λίτρων (±10%), κατάλληλων για την απρόσκοπτη λιπασμοτοποίηση των υπολειμμάτων τροφίμων και αποβλήτων κήπου από μεμονωμένα νοικοκυριά.

4ο υποέργο: παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης,

5ο υποέργο: προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών και οχήματος για τη μεταφορά του.

6ο υποέργο: προμήθεια κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής των δύο υποσυστημάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (ρεύμα τροφίμων και ρεύμα πρασίνων), με τη συλλογή, διαχείριση και μεταφοράς τους στην Μ.Ε.Α. Δυτικής Θεσσαλίας (οχήματα, κάδοι).

7ο υποέργο: παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος της χωριστής διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα απορρίμματα στον Δ. Τρικκαίων

Το συγκεκριμένο μεγάλο έργο, αποτελεί σημαντικότατη δράση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.

Κάτι που αποδεικνύεται και από τα έργα για τη συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Τρικκαίων, με βάση

– τον ΧΥΤΑ στη θέση «Παλαιοσαμαρίνα», το έργο για το οποίο ιδρύθηκε η ΠΑΔΥΘ

– τη ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων) που κατασκευάζεται για να αντικαταστήσει τον ΧΥΤΑ, με προϋπολογισμό περί τα 35 εκ. €

– τον νέο ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), που ολοκληρώθηκε και λειτουργεί, μαζί με προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων κοντέινερς και πολυμηχανήματος

– την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), που έχει ολοκληρωθεί

– το εργοστάσιο ανακύκλωσης της τέως ΠΑΔΥΘ.

Από το γραφείο Τύπου