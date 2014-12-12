Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες μέρες στα Τρίκαλα
Τρίκαλα | 24 Αυγ 2025, 15:51
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/08/2025
- Από ώρα 07:30 – 08:00 &15:00 – 15:30 τα χωριά Αγρελιά, Λιόπρασο, Ελληνόκαστρο, Λαγκαδιά, Παλαιόπυργος, Κρηνίτσα, Λογγάκι και Αλώνια Μπάρας. Από την διασταύρωση επί της οδού Λογγακίου αριστερά και δεξιά έως το Λογγάκι, καθώς και τα φανάρια στην διασταύρωση του Αγ. Νεκταρίου
- Από ώρα 07:30 – 08:00 & 15:00 – 15:30 τα χωριά Ζηλευτή Χρυσαυγή Φ/Β Αρδευτικά Βουστάσια Βιοτεχνίες.
ΠΕΜΠΤΗ 28/08/2025
- Από ώρα 08:00 – 11:00 τα χωριά Μουριά, τμήμα του χωριού Πηγής προς Μουριά. Αρδευτικά, Φ/Β, Βιοτεχνίες, Βουστάσια, ανάμεσα στα χωριά Δροσερό, Μουριά, Πηγής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/08/2025
- Από ώρα 08:00 – 13:00 το χωριό Πετρωτό, καθώς και τα Λατομεία Μακρή.
- Από ώρα 08:00 – 08:30 & 13:00 – 13:30 τα χωριά Οιχαλία και τμήμα Κρήνης. Αρδευτικά, Φ/Β, Βιοτεχνίες, Βουστάσια .
- Από ώρα 09:00 – 13:00 Αρδευτικά Πετρωτού, Γεωργανάδων Φ/Β Βιοτεχνιες, Βουστάσια.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.