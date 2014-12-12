Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες μέρες στα Τρίκαλα
Τρίκαλα | 14 Αυγ 2025, 18:16
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την επόμενη εβδομάδα, σε περιοχές του νομού Τρικάλων για να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/08/2025
Από ώρα 09:00 – 14:00 στο χωριό Περτούλι από το ξενοδοχείο "ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ" προς το βουνό και περιμετρικά αυτού.
Από ώρα 13:00 – 15:00 στο Νεραϊδοχώρι τμήμα του χωριού περιμετρικά της παιδικής χαράς έναντι εστιατορίου "ΝΙΑΒΗ"
ΤΡΙΤΗ 19/08/2025
Από ώρα 13:00 – 15:00στο χωριό Δροσοπηγή στην είσοδο του χωριού στην ταβέρνα "ΙΜΙΑ" και περιμετρικά αυτής.
Από ώρα 08:00 – 10:00 στο χωριό Πιαλεία στην είσοδο του χωριού και περιμετρικά του γηπέδου και τον οικισμό Ψύχα Πλάι.
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/08/2025
Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Καρυές περιμετρικά της πλατείας.
Από ώρα 12:00 – 14:00 στα Τρίκαλα στην οδό Χρυσομηλιάς αριστερά – δεξιά από την ταβέρνα "ΧΑΝΙ" αριστερά έως την οδό Χρυσομηλιάς και τμήμα της οδού Καλογριανής.
ΠΕΜΠΤΗ 21/08/2025
Από ώρα 08:00 – 11:00 το χωριό Καλογήρους, τμήμα του χωριού και περιμετρικά της οικίας ΜΑΝΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
Από ώρα 11:00 – 13:00 στο Πετροχώρι στην είσοδο του χωριού αριστερά – δεξιά και περιμετρικά.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.