Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την επόμενη εβδομάδα, σε περιοχές του νομού Τρικάλων για να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/08/2025

Από ώρα 09:00 – 14:00 στο χωριό Περτούλι από το ξενοδοχείο "ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ" προς το βουνό και περιμετρικά αυτού.

Από ώρα 13:00 – 15:00 στο Νεραϊδοχώρι τμήμα του χωριού περιμετρικά της παιδικής χαράς έναντι εστιατορίου "ΝΙΑΒΗ"

ΤΡΙΤΗ 19/08/2025

Από ώρα 13:00 – 15:00στο χωριό Δροσοπηγή στην είσοδο του χωριού στην ταβέρνα "ΙΜΙΑ" και περιμετρικά αυτής.

Από ώρα 08:00 – 10:00 στο χωριό Πιαλεία στην είσοδο του χωριού και περιμετρικά του γηπέδου και τον οικισμό Ψύχα Πλάι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/08/2025

Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Καρυές περιμετρικά της πλατείας.

Από ώρα 12:00 – 14:00 στα Τρίκαλα στην οδό Χρυσομηλιάς αριστερά – δεξιά από την ταβέρνα "ΧΑΝΙ" αριστερά έως την οδό Χρυσομηλιάς και τμήμα της οδού Καλογριανής.

ΠΕΜΠΤΗ 21/08/2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 το χωριό Καλογήρους, τμήμα του χωριού και περιμετρικά της οικίας ΜΑΝΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .

Από ώρα 11:00 – 13:00 στο Πετροχώρι στην είσοδο του χωριού αριστερά – δεξιά και περιμετρικά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.