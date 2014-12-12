Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 29 Αυγ 2025, 11:17
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές του νομού Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/09/2025
- Από ώρα 07:30 – 12:30 θα κοπούν τα χωριά Πατουλιά, Λόγγος αρδευτικά, φ/β, βιοτεχνίες, βουστάσια, ποιμνιοστάσια του Λόγγου, Πατουλιάς, Γλίνος, Μεγαλοχωρίου και Ταξιαρχών καθώς και οι κεντρικές αποθήκες LIDLκαι το βενζινάδικο έναντι LIDL και η βιοτεχνία ΠΙΠΕΡΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.
- Από ώρα 09:00 – 14:00 στο Περτούλι μετά το ξενοδοχείο ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ προς το βουνό και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
ΤΡΙΤΗ 02/09/2025
- Από ώρα 08:00 – 09:00 στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο τμήμα του χωριού περιμετρικά του αντλιοστασίου καθώς και το εργαστήριο πίτες ΖΙΩΓΑΣ και έναντι αυτών περιμετρικά τα οικοδομικά τετράγωνα του χωριού.
- Από ώρα 10:00 – 11:00 τα χωριά Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Κόρη, αρδευτικά, φ/β, ποιμνιοστάσια, εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/09/2025
- Από ώρα 07:30 – 10:30 στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων δεξιά από το ύψος της γέφυρας του Εβραϊκού Νεκροταφείου έως τον κυκλικό κόμβο του Ο.Α.Ε.Δ.
- Από ώρα 08:00 – 15:00 περιμετρικά του υδραγωγείου Πλατάνου, φ/β, βουστάσια, αρδευτικά, ποιμνιοστάσια.
ΠΕΜΠΤΗ 04/09/2025
- Από ώρα 08:00 – 11:00 στην Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων από το ύψος του ΜΑΡΚΟΥ Κρεατοσκεύασματα έως και τις εξατμίσεις ΜΠΑΚΩΣΗΣ,
- Από ώρα 11:00 – 14:00 στο χωριό Βαλτινό περιμετρικά της εκκλησίας Αγ. Αθανασίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/09/2025
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείικα έως και πριν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα, Χαμψάς, Η Φωλιά των Κυνηγών, Το Άσπρο Λιθάρι).
Ολιγόλεπτη διακοπή 08:00 – 08:05 και 15:00 – 15:05 στα χωριά Ελάτη, Βλάχα, Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Άγιος Νικόλαος, Δέση.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.
