Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί των Τρικάλων:

Δημήτρης Παπαστεργίου ( 2022 ) και (2023)

Κώστας Σκρέκας (2022) και ( 2023)

Θανάσης Λιούτας (2022) και (2023)

Κατερίνα Παπακώστα(2022) και (2023)

Μαρίνα Κοντοτόλη (2023)

