Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν οι βουλευτές των Τρικάλων και ο υπουργός Παπαστεργίου
Ειδήσεις | 29 Σεπ 2025, 14:59
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Δείτε τι δήλωσαν οι πολιτικοί των Τρικάλων:
Δημήτρης Παπαστεργίου ( 2022 ) και (2023)
Κώστας Σκρέκας (2022) και ( 2023)
Θανάσης Λιούτας (2022) και (2023)
Κατερίνα Παπακώστα(2022) και (2023)
Μαρίνα Κοντοτόλη (2023)
trikalaenimerosi.gr
