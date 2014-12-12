Μια ακόμη μεγάλη ποδηλατοβόλτα διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, με το αγαπημένο μέσο μετακίνησης όλων των τρικαλινών, ακολουθούμε μια διαδρομή τόσο στο κέντρο της πόλης με τους ποδηλατόδρομους, όσο και περιφερειακά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025 και αφορά… όλους και όλες, κάθε ηλικίας.

"Παίρνουμε μέτρα ασφαλείας, κατά προτίμηση φορούμε κράνος, ελέγχουμε τα φρένα και τον φωτισμό μας, με διάθεση για μια όμορφη βόλτα!< σημειώνεται από τη πλευρά της δημοτικής αρχής.

Η διαδρομή είναι περίπου 10 χιλιόμετρα και θα ακολουθηθεί η πορεία:

Πλατεία Ρήγα Φεραίου μέχρι το τέρμα του πεζοδρόμου (κινούμαστε περπατώντας και κρατώντας τα ποδήλατά μας) – δεξιά στον ποδηλατόδρομο της οδού Καποδιστρίου –γέφυρα Γούρνας – αριστερά στον ποδηλατόδρομο της οδού Καλαμάτα – δεξιά στη γέφυρα Τρικκαίογλου προς το Μαιευτήριο – δεξιά στον ποδηλατόδρομο της οδού Αμαλίας – δεξιά στη Β. Τσιτσάνη (πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) – δεξιά στην οδό Διονυσίου –ποδηλατόδρομος οδού Ιακωβάκη – δεξιά στη γέφυρα Γκίκα – αριστερά αμέσως μετά τη γέφυρα – πίσω από το μουσείο Τσιτσάνη – ευθεία στην οδό Δαβάκη – αριστερά στην οδό Καλυψούς – αριστερά γέφυρα Αρριανού – αριστερά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως – δεξιά στον ποδηλατόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως – ευθεία στην οδό Θεοτοκοπούλου – ευθεία στην οδό Ζέρβα -δεξιά στον ποδηλατόδρομο της οδού Κατσιμίδου – ευθεία στον ποδηλατόδρομο της οδού Κοσμά Αιτωλού – αριστερά στον service road της περιφερειακής οδού (γέφυρα Πάσχου ΙΙ) μέχρι το τέρμα της – αριστερά στην οδό Πατουλιάς μέχρι το τέρμα της– δεξιά στην οδό Κοσμά Αιτωλού – αριστερά στην οδό Β. Τσιτσάνη – δεξιά στην οδό Φαρμάκη – δεξιά στην οδό Τζουμαγιάς – ευθεία στην οδό Βαθυκλέους – αριστερά στην οδό Πόπης Καστρακίδου – αριστερά στον ποδηλατόδρομο της οδού Παλαιολόγου – ευθεία στον ποδηλατόδρομο της οδού Κονδύλη μέχρι το τέρμα και δεξιά στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης – κυκλική πορεία μέχρι την κεντρική πεζογέφυρα (κινούμαστε περπατώντας και κρατώντας τα ποδήλατά μας) –αρχή του πεζοδρόμου της οδού Ασκληπιού και τερματίζουμε περπατώντας και κρατώντας τα ποδήλατά μας.