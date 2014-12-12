Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες», τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς, σχολιάζοντας το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βάζει οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη.



Ο πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, κάλεσε μάλιστα τον εισαγγελέα να «πιάσει δουλειά» και να καλέσει όσους ευθύνονται για τις θεωρίες συνομωσίας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:



«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες» έγραψε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στην κατάθεση του παραιτηθέντα αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου. «Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», πρόσθεσε.





Λίγο αργότερα σε νέα του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς έγραψε:



«Από την αρχή έλεγα ότι το θέμα των ΤΕΜΠΩΝ δεν έχει χρώματα και σημαίες .



Είσαι δεξιός δεν έχει .

Είσαι αριστερός έχει .

«Από την αρχή έλεγα ότι το θέμα των ΤΕΜΠΩΝ δεν έχει χρώματα και σημαίες .Βλέποντας την κατεύθυνση που πήρε από την αρχή το θέμα του φορτίου και των εύφλεκτων υλικών σιχάθηκα πολλούς από όλες τις πλευρές.Είσαι δεξιός δεν έχει .Είσαι αριστερός έχει .Μέγα λάθος .

Δεν καταλάβανε πολλοί ότι καλά τα λέγαμε αλλά την ώρα της δίκης θα πηγαίναμε με στοιχεία που δεν ευσταθούν.

Αυτό θα ήταν ταφόπλακα σε όλη την προσπάθεια που έκανα τριάντα μήνες τώρα .

Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν βλέπουν την δημοσιότητα.

Κανένας δεν ασχολήθηκε με το παρών που έδωσα στην ανακρίτρια για τον Τριαντοπουλο και το ίδιο θα κάνω και με τον Καραμανλή .

Πήγαμε μόνο 6 οικογένειες .

Γιατί ;

Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα ;

Μόνο το φορτίο ;

Τέλος για να ξέρετε ο έξυπνος παραδέχεται ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει .

Εγώ πίσω δεν θα κάνω μαθημένος είμαι μια δεξιός μια αριστερός μια τραμπούκος μια δεν ξέρω εγώ τι .

Είμαι απλά ο πατέρας που έχασε δύο παιδιά και την ανιψιά του και όλη την ζωή του την δικιά μου και των υπολοίπων μελών της οικογένειας μου .

Αυτό είμαι και τίποτα άλλο.

Θα παλέψω να πληρώσουν όσοι ευθύνονται για την δολοφονία τους με οποιοδήποτε κόστος .

Αλλά τι κόστος λέω ;

Μπροστά στην δολοφονία τριών κοριτσιών τι άλλο κόστος μπορεί να έχω ;»



