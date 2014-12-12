Δεν ξέρουμε αν έγινε σωστά η ταυτοποίηση του DNA, ούτε από τι πέθανε το κάθε θύμα, διευκρινίζει με ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς, λίγο πριν γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.



Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, το μεσημέρι της Παρασκευής, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή.



Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, μάλιστα, θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.



Όπως αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς, μέσω του δικηγόρου του, έχει καταθέσει μήνυση κατά της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, «για το προφανές ότι δεν έγινε καμία ολοκληρωμένη και επαρκής ιατροδικαστική εξέταση», όπως αναφέρει.



Ο ίδιος εκφράζει και αμφισβήτηση για το αν έγινε σωστά και η ταυτοποίηση του DNA, ενώ τονίζει πως «δεν έγινε καμία τοξικολογική , αιματολογική ή βιολογική εξέταση για να δούμε από τι έφυγε το κάθε θύμα χωριστά μιας και ο μηχανισμός θανάτου δεν ήταν ο ίδιος για όλους».



Η μήνυση εκείνη έμεινε «αρχειοθετημένη στα ράφια του δικαστικού Λάρισας από την τότε Εισαγγελέα κυρία Αποστολακη», αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς, καθώς δεν ακολούθησε τις δικές του κινήσεις κανένας άλλος συγγενής θύματος.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά



Τον Ιούλιο του 24 ο δικηγόρος μου Λεωνιδας Κουμπουρας μαζί με τις οικογένειες μας κατέθεσε μήνυση εναντίον της ιατροδικαστικής Λάρισας.



Για το προφανές ότι δεν έγινε καμμία ολοκληρωμένη και επαρκής ιατροδικαστική εξέταση. Οπως και την μη παρουσία ιατροδικαστών στον χώρο του εγκλήματος.

Εκτός της ταυτοποίησης του DNA, που και αυτήν δεν ξέρουμε αν έγινε σωστά κατά την δική μου άποψη και το τονίζω αυτό, δεν έγινε καμμία τοξικολογική, αιματολογική ή βιολογική εξέταση για να δούμε από τι έφυγε το κάθε θύμα χωριστά μιας και ο μηχανισμός θανάτου δεν ήταν ο ίδιος για όλους.



ΤΟΤΕ!!!



Πολλοί δικηγόροι οικογενειών ήρθαν σε επαφή μαζί μου και ζητούσαν λεπτομέρειες για να ακολουθήσουν και αυτοί την νομική οδό.



ΤΕΛΙΚΑ!!! Δεν ακολούθησε κανένας!!!



Το αποτέλεσμα αυτής της μήνυσης είναι να μείνει εκεί αρχειοθετημένη στα ράφια του δικαστικού Λάρισας από την τότε Εισαγγελέα κυρία Αποστολάκη.

Ναι την κυρία Αποστολακη που τώρα ψάχνει να βρει την αλήθεια στο ιατροδικαστικό για τον θάνατο του δικού της παιδιού.



Σχεδόν τρία χρόνια μετά και ενώ έχει κλείσει η δικογραφία όλοι οι δικηγόροι των συγγενών ωρύονται για το ιατροδικαστικό κομμάτι.



Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί δεν είχαν δει καν την δικογραφία μέχρι να κλείσει αυτήν και τώρα προσπαθούν να σώσουν τα προσχήματα απέναντι στους πελάτες τους.



bankingnews.gr