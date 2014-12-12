H περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας απαντώντας στον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, σχετικά με το φράγμα Ληθαίου, αναφέρει τα εξής:

"Το έργο σχεδιάστηκε το 2000 από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομάρχη τον κ. Στέφανο Πατραμάνη. Το 2006, με Νομάρχη τον κ. Ηλία Βλαχογιάννη, εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Γεωργίας και το Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας 2000-2006, με προϋπολογισμό 13.480.626 €. Μετά τη δημοπράτηση υπογράφτηκε η σύμβαση ποσού 6.454.621 € και χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19/5/2009.

Με την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας από τον κ. Αγοραστό το 2010, είχε υλοποιηθεί το 60% του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Για τέσσερα χρόνια, και μέχρι το 2015, το έργο είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Θύμιζε ένα έργο-φάντασμα.

Το 2015 έγινε νέα δημοπράτηση για την ολοκλήρωση – αποπεράτωση του έργου, ύψους 2.500.000 € με Φ.Π.Α., και σύμβαση, μετά την έκπτωση, ύψους 1.950.000 € με Φ.Π.Α. Στη συνέχεια εντάχθηκε νέο έργο, ύψους 1.300.000 €, για υπολειπόμενες εργασίες του έργου «Φράγμα Ληθαίου – Αποπεράτωση», με χρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ποσοστού 85% και εθνική συμμετοχή ποσοστού 15%. Η εργολαβία αφορούσε τα συνοδά έργα του φράγματος.

Το 2017 ο κ. Αγοραστός, με τον κ. Μιχαλάκη, επισκέφθηκαν το φράγμα και ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των εργασιών (σχετική δημοσίευση). Δυστυχώς, η πορεία υλοποίησης του έργου επί των ημερών του κ. Αγοραστού ήταν αρνητική και το έργο παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Ίσως υπήρχαν άλλες προτεραιότητες!

Με την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας από τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, το έργο μπήκε ξανά στις ράγες και με συνεχή παρακολούθηση των εργασιών και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, φτάσαμε, μετά από 19 χρόνια, στην ολοκλήρωση του έργου που ο κ. Αγοραστός είχε εξαγγείλει για το 2017 (σχετικές δηλώσεις).

Εμείς, κ. Αγοραστέ, δεν διεκδικούμε την πατρότητα του έργου, όμως επειδή σκόπιμα αναφέρεστε σε δημοσιεύματα από το 2019 μέχρι το 2024, σας θυμίζουμε ότι εσείς ήσασταν Περιφερειάρχης για 13 χρόνια και εσείς πρέπει να απολογηθείτε γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο επί των ημερών σας. Εμείς, με συντονισμένες ενέργειες και συνεχή παρακολούθηση του έργου, ολοκληρώσαμε ένα εμβληματικό έργο, τόσο αναπτυξιακό όσο και αντιπλημμυρικό, και το παραδίδουμε στους πολίτες της Π.Ε. Τρικάλων, υλοποιώντας την προεκλογική μας δέσμευση που δώσαμε στους πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν το 2023.

Ούτε την πατρότητα του έργου διεκδικούμε, ούτε προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το έργο ως «έργο της σημερινής διοίκησης», όπως λέτε. Εμείς, με μεθοδικότητα και χωρίς πολλά λόγια, ολοκληρώσαμε ένα πολύ σημαντικό έργο μέσα σε 18 μήνες. Εσείς εξαγγείλατε το έργο το 2017, το 2018, το 2019 και μέχρι το 2023 που έγιναν οι εκλογές, πάρα πολλές φορές.

Και επειδή αρέσκεστε να λέτε ότι «η αλήθεια είναι κόρη του χρόνου», σας λέμε: αυτή είναι η αλήθεια για το Φράγμα Ληθαίου — ολόκληρη και όχι η μισή που εσείς παρουσιάζετε.

Όμως, στην τελετή των εγκαινίων, σας θέλουμε δίπλα μας, να παραδώσουμε μαζί στους πολίτες της Π.Ε. Τρικάλων ένα έργο που δικαιούνται εδώ και πολλά χρόνια".