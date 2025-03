Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετέχει στο πρόγραμμα Horizon Europe και ειδικότερα στο SentiCity, με συμμετοχή 127.500€ και η πόλη που θα μελετηθεί, όπως αποφάσισε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, είναι αυτή της Λάρισας.

Ακόμη το Σώμα ενέκρινε την διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Πολιτική Προστασία-Ενεργειακά Ζητήματα- Μεταφορές» στις 5 Απριλίου στη Λάρισα, την διοργάνωση δύο αθλητικών εκδηλώσεων στη Λάρισα, τη συνδιοργάνωση έξι πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Καρδίτσας και τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ένα ακόμη ευρωπαικό πρόγραμμα το ERASMUS-EDU.

Πρόγραμμα SentiCity

Σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο πρόγραμμα Horizon Europe και ειδικότερα στο SentiCity, θα χρησιμοποιηθούν δείκτες υγείας του τοπικού πληθυσμού για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των υιοθετημένων στρατηγικών μείωσης της ρύπανσης, ενώ το σύστημα και η πλήρης προσέγγιση θα παρουσιαστεί σε τρεις πόλεις, με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες: Σεβίλλη, Ισπανία Λευκωσία, Κύπρος και Λάρισα, Ελλάδα. Επιπλέον, συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων θα συλλεχθούν επίσης από τρεις επιπλέον πόλεις (Αθήνα, Ελλάδα – Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, Ισπανία – Τρέντο, Ιταλία), οι οποίες θα λειτουργούν ως δορυφόροι, πιλότοι ελέγχου.

Το SentiCity θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με γενικό στόχο να παρέχει στους διαχειριστές των πόλεων νέα εργαλεία και ένα σύστημα βάσει δεδομένων για την αξιολόγηση των κινδύνων ρύπανσης στις πόλεις τους και την ιεράρχηση των πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών στρατηγικών μείωσης.

Το σύστημα της Λάρισας

Το SentiCity, θα αναπτύξει πλήρες πλαίσιο παρακολούθησης, που περιλαμβάνει: 3 αισθητήρες εδάφους και αέρος LHR για GHG, 1 συσκευή νανοτεχνολογίας προηγμένης τεχνολογίας μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών NEMS-FTIR, ένα δίκτυο αισθητήρων βασισμένο σε IoT (διαρκής έλεγχος ποιότητας) με τουλάχιστον 3 σταθμούς παρακολούθησης για την ποιότητα του αέρα και 5 για μετρήσεις ποιότητας εδάφους και μια συσκευή TRITON (φίλτρων). Η μέθοδος RS (βιομηχανικές και ηλεκτρονικές λύσεις) θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παρακολούθηση της ρύπανσης του εδάφους και του αέρα.

Οι εθελοντές –πολίτες της Λάρισας

70 πολίτες θα στρατολογηθούν ως εθελοντές και θα τους παρασχεθεί η συσκευή που μοιάζει με έξυπνο ρολόι για ανίχνευση CO2 και CH4, καθώς και με τον ιχνηλάτη δραστηριότητας για την παρακολούθηση ζωτικών στοιχείων και την εφαρμογή για μετρήσεις θορύβου. Ένα άτομο από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη των πολιτών-εθελοντών. Επιπλέον, ένας υπάλληλος του CyRIC (το CyRIC έχει γραφείο στη Λάρισα) θα είναι επίσης διαθέσιμος για τεχνική υποστήριξη. Πληροφορίες για την ήδη εφαρμοζόμενη ρύπανση σχετικά με μέτρα θα παρέχονται από την Περιφέρεια, η οποία θα επιτρέψει τη συλλογή στατιστικών δεδομένων υγείας σχετικά με τον πληθυσμό.

ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Τη συνδιοργάνωση δύο σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόκειται για την τελική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης 2024-2025, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, 1-2 Απριλίου 2025, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με συνδιοργανωτές την Π.Ε. Λάρισας, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, το ΥΠΑΙΘΑ και τον Δήμο Λαρισαίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις στην υδατοσφαίριση. Επίσης, εγκρίθηκε το Πανελλήνιο Τουρνουά Μπάσκετ Παίδων και Κορασίδων, το οποίο θα λάβει χώρα στη Λάρισα, από 2 έως 4 Μαΐου 2025 σε συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λάρισας και του ΑΓΣ Λάρισας “Ο Σπάρτακος”. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν ομάδες από όλη την Ελλάδα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε την εισήγηση για τη συνδιοργάνωση έξι πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Καρδίτσας, που είναι οι ακόλουθες:

-Παγκόσμια Ημέρα ΡΟΜΑ

Η εκδήλωση εντάσσεται στο το πλαίσιο δράσεων της ΑΜΚΕ «Ρομά Χωρίς Σύνορα», υπό την αιγίδα της Π.Ε. Καρδίτσας. Η Παγκόσμια

Ημέρα Ρομά γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου και είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ρομά, την προώθηση των δικαιωμάτων τους και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της Τσιγγάνικης πολιτιστικής κληρονομίας των Ρομά της ευρύτερης περιοχής.

-Θεματικό Πάρκο «ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»

Το θεματικό πάρκο με τίτλο «Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή» (συνδιοργανωτές: ΠΕ Καρδίτσας, Δήμος Καρδίτσας, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Εμπορικός Σύλλογο Καρδίτσας) θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας εντός του χώρου του πάρκου «Παυσίλυπου» από 11 Απριλίου έως 25 Μαΐου 2025, έχοντας σημείο αναφοράς έναν εκ των κορυφαίων πρωταγωνιστών της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ο οποίος συγκλόνισε με τους άθλους του, τον Ηρακλή. Σκοπός της δράσης είναι οι επισκέπτες, εκπαιδευτικοί, μαθητές να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία. Το θεματικό πάρκο είναι δομημένο κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να συνδυάζει την εκπαίδευση, τη γνώση αλλά και τα διδάγματα τα οποία απορρέουν, ενώ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τον Ηρακλή και τους άθλους του μέσα από διαδραστικά εκθέματα τρισδιάστατων κατασκευών με ήχο και κίνηση. Η είσοδος και η ξενάγηση στο θεματικό πάρκο θα είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.

-«Σεργιάνι» και «Γουρουνοχαρά» στη Ματαράγκα

Στη Ματαράγκα θα λάβουν χώρα δύο εκδηλώσεις με συνδιοργανώτρια την ΠΕ Καρδίτσας και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ματαράγκας. Η πρώτη με τίτλο «Σεργιάνι» θα γίνει στις 20 Απριλίου 2025 και η επόμενη – που περιλαμβάνει το έθιμο της «Γουρουνοχαράς»- θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής.

-«Σεργιάνι» και «Κρανιώτικα 2025» στην Κρανιά

Δύο εκδηλώσεις εγκρίθηκαν και για την Κρανιά με συνδιοργανώτρια την ΠΕ Καρδίτσας και τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρανιάς. Η πρώτη εκδήλωση «Σεργιάνι» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου και η δεύτερη εκδήλωση «Κρανιώτικα 2025» θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου 2025. Πρόκειται για μία μουσική βραδιά με παραδοσιακή ορχήστρα στην οποία τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου θα προβάλουν παραδοσιακούς χορούς για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διατήρηση των παραδόσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξάλλου, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +, ERASMUS-EDU-2025-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP: Alliances for Education and Enterprises, με τίτλο έργου Boosting Mediterranean Food Heritage Entrepreneurship by training on a virtual Food Museum και ακρωνύμιο «MedFoodHeritage». Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης μέσω ισχυρότερης συνεργασίας και ροής γνώσης μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας με την εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.