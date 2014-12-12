Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 46χρονου Στέλιου Τριζώνη.

Κηδεύεται την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Η ΜΗΤΕΡΑ Γεωργία Τριζώνη

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου"