Πέθανε ο 46χρονος Τρικαλινός Στέλιος Τριζώνης
Τρίκαλα | 25 Σεπ 2025, 18:42
Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του 46χρονου Στέλιου Τριζώνη.
Κηδεύεται την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Η ΜΗΤΕΡΑ Γεωργία Τριζώνη
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Παναγιώτου"
