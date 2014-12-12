Η κηδεία θα τελεστεί ην Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Μπουλογεώργος, Στάθης Μπουλογεώργος και Ξένια Ιτσοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρούλα και Γιάννης Παπαδήμας, Χρήστος και Βάσω Μπουλογέωργου, Στέφανος και Κατερίνα Τσιρέπα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».