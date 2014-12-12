Πέθανε ο πρώην νομίατρος Χρήστος Οικονόμου
Κηδείες | 08 Σεπ 2025, 15:46
Στα 79 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και για πολλά χρόνια νομίατρος Τρικάλων, Χρήστος Οικονόμου.
Κηδεύεται την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθηνά Οικονόμου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αχιλλέας Οικονόμου & Παρασκευή Γεωργολοπούλου
Στέλλα Οικονόμου & Χαρίλαος Χρυσούλας
Λαμπρινή Οικονόμου & Ευθύμιος Φερεκίδης
Δήμητρα Οικονόμου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθηνά, Αποστόλης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ.
2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Ξυλοχωρίου Ελάτης.
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε Ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .