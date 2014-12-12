Στα 79 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο γιατρός και για πολλά χρόνια νομίατρος Τρικάλων, Χρήστος Οικονόμου.

Κηδεύεται την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθηνά Οικονόμου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αχιλλέας Οικονόμου & Παρασκευή Γεωργολοπούλου

Στέλλα Οικονόμου & Χαρίλαος Χρυσούλας

Λαμπρινή Οικονόμου & Ευθύμιος Φερεκίδης

Δήμητρα Οικονόμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθηνά, Αποστόλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ.

2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Ξυλοχωρίου Ελάτης.

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε Ευαγή Ιδρύματα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .