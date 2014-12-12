Πέθανε ο παλιός επιχειρηματίας Βασίλειος Σίμος
Κηδείες | 09 Σεπ 2025, 15:51
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Βασίλειος Σίμος, γνωστός Τρικαλινός, απο τους παλιούς επιχειρηματίες της πόλης.
Το αγγελτήριο της κηδείας του αναφέρει:
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΣΙΜΟ
ΕΤΩΝ 90
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Σίμου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Σίμου και Θεόδωρος Νταλιός, Κωνσταντίνος Σίμος και Νίκη Μπαλτά, Αλεξάνδρα Σίμου και Γιάννης Καλλίας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ζωή, Μαρία, Βασίλης, Ηλέκτρα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».