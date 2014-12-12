Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Βασίλειος Σίμος, γνωστός Τρικαλινός, απο τους παλιούς επιχειρηματίες της πόλης.

Το αγγελτήριο της κηδείας του αναφέρει:

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΣΙΜΟ

ΕΤΩΝ 90

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Σίμου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Σίμου και Θεόδωρος Νταλιός, Κωνσταντίνος Σίμος και Νίκη Μπαλτά, Αλεξάνδρα Σίμου και Γιάννης Καλλίας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ζωή, Μαρία, Βασίλης, Ηλέκτρα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 10 – 9 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».