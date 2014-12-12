Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος Έμπορος Γεώργιος Τσικρικάς.

Κηδεύεται την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του την συζυγό του Παρασκευή, τα παιδιά του Κων/νο – Βασιλική Τσικρικά, Ιωάννη – Ιωάννα Τσικρικά, Ευάγγελο – Γεωργία Τσικρικά, τα αδέλφια του Βασίλη – Στυλιανή Τσικρικά, Λαμπρινή Μπαλτάση, Ευαγγελία Τσικρικά, Χριστίνα – Γιώργος Ζώης,

τα εγγόνια Γιωργος – Αριάδνη – Παρασκευή – Γιώργος – Αλέξανδρος – Λεωνίδας – Λαμπρινή – Αχιλλέας και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 26/8/2025 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στον σύλλογο νεφροπαθών Τρικάλων.