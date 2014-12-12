Πέθανε ο μηχανικός Δημήτρης Καλογερομήτρος
Τρίκαλα | 09 Σεπ 2025, 20:36
Έφυγε το απόγευμα της Τρίτης από τη ζωή ο γνωστός Τρικαλινός μηχανικός Δημήτρης Καλογερομήτρος, σε ηλικία 71 ετών, ύστερα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Οικογενειάρχης και διακεκριμένος επαγγελματίας της τοπικής αγοράς με σειρά οικοδομικών κατασκευών στην πόλη των Τρικάλων.
Η ώρα της κηδείας του θα ανακοινωθεί σύντομα.
