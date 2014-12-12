Πέθανε ο Θεόδωρος Τσαραπατσάνης
Κηδείες | 30 Αυγ 2025, 18:43
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο.
ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΕΩΝ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΕΤΩΝ 63
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νεκταρία Κολώνα
Η ΚΟΡΗ: Μαρία Τσαραπατσάνη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Λεωνίδας και Μαρία Τσαραπατσάνη, Ευαγγελία Κολώνα.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.
