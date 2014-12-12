Νέο χτύπημα στην οικογένεια του ΑΟ Τρίκαλα. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από την ζωή χτυπημένος από την επάρατο νόσο ο παλιός τερματοφύλακας του ΑΟΤ Θεόδωρος (Τεό) Καρκαλάτος που ζούσε μόνιμα στην Γερμανία με ην Δανή σύζυγο του και τα δυό τους παιδιά.

Ο Τεό έχασε την μάχη μετά από σύντομη ασθένεια και η κηδεία πιθανότατα θα γίνει στο Άργος απ’ όπου καταγόταν ο πατέρας του ενώ η μητέρα του είναι από τα Τρίκαλα.

Ο Καρκαλάτος αγωνίστηκε στον ΑΟΤ από το 1988 έως το 1994 (πέντε σεζόν στην Γ’ και μία στην Β’ Εθνική) μετρώντας συνολικά 122 συμμετοχές από τις οποίες η μία ήταν ως … επιθετικός σε εκτός έδρας αγώνα!!!

Παρέμεινε στα Τρίκαλα και μετά την φυγή του από τον ΑΟΤ αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Αχιλλέα Μπάρας.