Πέθανε ο βετεράνος τερματοφύλακας του Α.Ο. Τρίκαλα Τεό Καρκαλάτος
Ειδήσεις | 25 Αυγ 2025, 14:09
Νέο χτύπημα στην οικογένεια του ΑΟ Τρίκαλα. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από την ζωή χτυπημένος από την επάρατο νόσο ο παλιός τερματοφύλακας του ΑΟΤ Θεόδωρος (Τεό) Καρκαλάτος που ζούσε μόνιμα στην Γερμανία με ην Δανή σύζυγο του και τα δυό τους παιδιά.
Ο Καρκαλάτος αγωνίστηκε στον ΑΟΤ από το 1988 έως το 1994 (πέντε σεζόν στην Γ’ και μία στην Β’ Εθνική) μετρώντας συνολικά 122 συμμετοχές από τις οποίες η μία ήταν ως … επιθετικός σε εκτός έδρας αγώνα!!!
Παρέμεινε στα Τρίκαλα και μετά την φυγή του από τον ΑΟΤ αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Αχιλλέα Μπάρας.
