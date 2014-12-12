Πέθανε ο Αναστάσιος Παπαγιαννούλας
Κηδείες | 16 Σεπ 2025, 15:23
Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος αυτοκινητιστής Αναστάσιος Παπαγιαννούλας.
Κηδεύεται την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οξύνειας Καλαμπάκας.
Αφήνει πίσω του τα παιδία του Ευάγγελο – Χρύσα, Αντώνιο – Δήμητρα, Βασίλειο – Άννα, Ιωάννη – Έφη, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 17/9/2025 και ώρα 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στα καφενεία του χωριού.
