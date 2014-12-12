Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, η συνταξιούχος νηπιαγωγός Παρασκευή Γ. Μπουντούρη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αναστασία Βασιλειάδου, Σωτηρία Ανέστη, Γεωργία και Αθανάσιος Μίγκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».