Πέθανε η Λουκία Πλακιά
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 15:04
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Λουκία Πλακιά και κηδεύεται την Πέμπτη 21/8/2025 και ώρα11:00 π.μ., στον Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.
Τα παιδιά
Χρήστος Πλακιάς & Χάιδω Τσακίρη
Βασιλική Πλακιά & Νικόλαος Αμπράζης
Τα εγγόνια
Ελένη, Λουκία, Μαρία
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων την Πέμπτη 21/8/2025 και ώρα 10:30 π.μ.
