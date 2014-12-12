Πέθανε η Θεοδώρα Χήνου
Κηδείες | 15 Σεπ 2025, 15:24
Την πολυαγαπημένη μου θεία
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚ. ΧΗΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ: Σωτήριος Αλεξίου
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
