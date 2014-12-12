Την πολυαγαπημένη μου θεία

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚ. ΧΗΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο ΑΝΕΨΙΟΣ: Σωτήριος Αλεξίου

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 16 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».