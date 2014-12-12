Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 στις 12.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, μια αρχική παρουσίαση και ενημέρωση για το αντικείμενο της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πύλης (ΤΠΣ) των (Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ-ΑΙΘΗΚΩΝ-ΓΟΜΦΩΝ-ΠΙΑΛΕΙΩΝ-ΠΙΝΔΕΩΝ-ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ-ΝΕΡΑΙΔΑΣ), από Εκπροσώπους της Εταιρείας 1) ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε., 2) ΟΡΙΟ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3) Α. κ. Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ. τ. ΙΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4) ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ. τ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5) ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

Αντικείμενο του Τ.Π.Σ. του Δήμου Πύλης των (Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ-ΠΙΝΔΕΩΝ –ΠΙΑΛΕΙΩΝ –ΓΟΜΦΩΝ –ΑΙΘΗΚΩΝ-ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ-ΝΕΡΑΙΔΑΣ, είναι ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός πρώτου επιπέδου σε όλη την έκταση του, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν Δημοτικών ή Κοινοτικών Ενοτήτων του.

Στην παραπάνω παρουσίαση συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Πύλης κ. Στέλλα Παρασκευά, ο Γ.Γ. του Δήμου Πύλης κ. Στέφανος Παιδής, Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδρου Δημοτικών Κοινοτήτων και κάτοικοι του Δήμου Πύλης.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας ανέφερε ότι είναι σημαντική ημέρα για τον Δήμο μας για να λύσουμε χρόνια προβλήματα, όσο αναφορά τον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας που καθορίζουν τις χρήσεις Γης και την δόμηση των οικισμών, όπως αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να γίνουν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια σε όλη Ελλάδα.