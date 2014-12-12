Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μουσείο Τσιτσάνη η παρουσίαση του βιβλίου του Αχιλλέα Λαζάρου με τίτλο «Η Αρωμουνική (Βλαχική) και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής» σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) και οι Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή του διακεκριμένου ρωμανιστή-βαλκανολόγου Αχιλλέα Λαζάρου υπήρξε σταθμός στις βλαχολογικές μελέτες. Είχε πρωτοεκδοθεί το 1976 και επανεκδόθηκε φωτομηχανικά το 1986, ήταν δε εξαντλημένη εδώ και δεκαετίες, επανεκδόθηκε από κοινού από τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και τις Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη). Το βιβλίο έχει ενταχθεί στη σειρά του Συνδέσμου: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, με αρ. 26. Η δαπάνη της νέας εκδόσεως, η οποία στοιχειοθετήθηκε εξ αρχής, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας «Ελληνικά Γαλακτομεία» των Αδελφών Σαράντη.

Σ’ αυτή εξετάζονται με επιστημονική μεθοδολογία και άρτια τεκμηρίωση τόσο το πρόβλημα της καταγωγής των Αρωμούνων (Βλάχων), όσο και η Αρωμουνική (βλάχικη) γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες αρωμουνικές γλώσσες, καθώς και, κυρίως, με την ελληνική ως προς το φωνολογικό, μορφολογικό και λεξιλογικό επίπεδο. Η παράθεση στο τέλος της πλούσιας βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας, πέντε χαρτών του βαλκανικού χώρου, όπου σημειώνεται η παρουσία των Αρωμούνων, Μεγλενιτών, Ιστρορουμάνων και Ρουμάνων, καθώς και αναλυτικού πίνακα ονομάτων και πραγμάτων, επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της μελέτης.

Για το βιβλίο μίλησαν ο κ. Μιχάλης Τρίτος, ομότιμος καθηγητής του Παν/μίου Θεσσαλονίκης, η κ. Ευαγγελία Αναστασίου, εκπαιδευτικός – πτυχιούχος Παν/μίου Σορβόννης και ο κ. Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κώστας Τόλης, δημοσιογράφος και επακολούθησε συζήτηση.

