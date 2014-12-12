Έπιασε δυο Έλληνες η αστυνομία για παράνομη δραστηριότητα στα Τρίκαλα και αναζητά άλλον έναν. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Συνελήφθησαν, χθες (01-09-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου/ων -μέχρι στιγμής- συνεργού/ών τους, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική ομάδα, απόπειρα απάτης και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης των αστυνομικών Αρχών από ηλικιωμένο άνδρα για εξελισσόμενη σε βάρος του απόπειρα απάτης, με το πρόσχημα του οικείου «λογιστή» και την ανάγκη καταγραφής των χρυσαφικών του προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων μετέβησαν αμέσως έξω από την οικία του.

Εκεί, εντόπισαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με δύο άτομα, το ένα από τα οποία αποβιβάστηκε από το όχημα και μιλούσε συνεχώς μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ το άλλο παρέμεινε στο όχημα.

Ακολούθησε ακινητοποίηση του οχήματος από τους αστυνομικούς, ενώ προστρέξαντες στο σημείο αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ακινητοποίησαν το δεύτερο άτομο-συνεργό του, αφού αντιλήφθηκαν να του παραδίδει ο ηλικιωμένος μία σακούλα.

Κατασχέθηκαν, συνολικά, τα εξής:

Από την κατοχή του ενός δράστη, το χρηματικό ποσό των -725- ευρώ, μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -2- γραμμαρίων και -1- κινητό τηλέφωνο,

ενώ από την κατοχή του δεύτερου δράστη, -3- κινητά τηλέφωνα & το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr