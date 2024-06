Σκέφτεστε ποτέ την επιστήμη πίσω από τον οργασμό; Μάλλον όχι, ειδικά όταν βρίσκεστε στη μέση ενός. Αποδεικνύεται, όμως, ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να γνωρίζουμε γι’ αυτόν. Η κορύφωση στο σεξ μπορεί να σας φανεί πολύ πιο συγκλονιστική, αφού μάθετε τα παρακάτω συναρπαστικά και, ίσως, αστεία facts για αυτή.

Υπάρχει πρόωρος οργασμός και για τις γυναίκες

Είναι γνωστό πως οι άντρες μπορεί να βιώσουν πρόωρη εκσπερμάτιση πολύ συχνά. Πράγμα που δεν ισχύει μόνο για αυτούς. Σύμφωνα με μελέτες οι γυναίκες χρειάζονται το πολύ 10 λεπτά για να κορυφώσουν στη διάρκεια των προκαταρκτικών. Επιπλέον, έρευνα που έγινε στην Πορτογαλία έδειξε ότι περίπου το 40% των γυναικών βιώνουν περιστασιακά οργασμό, χωρίς να το περιμένουν ή να το θέλουν και περίπου το 3% αυτών κορυφώνει πρόωρα για χρόνια. Αυτό, φυσικά, δεν αναιρεί το ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να κορυφώσουν. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η δυσκολία ή ανικανότητα στον οργασμό επηρεάζει το 10 με 40% των γυναικών.

Όλα είναι στο μυαλό

Όταν κάνετε σεξ σκέφτεστε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό; Το μυαλό σας τρέχει σε λογαριασμούς και υποχρεώσεις; Μήπως να το ξανασκεφτείτε; Η προσοχή στο ό,τι συμβαίνει εκείνη την ώρα μεταξύ εσάς και του συντρόφου σας μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στην ευχαρίστησή σας. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον στο Journal of Sexual Research διαπίστωσε ότι η ικανότητα οργασμού αυξήθηκε κατά 30% σε ένα πρόγραμμα ενσυνειδητότητας τεσσάρων ή οκτώ συνεδριών σε γυναίκες. Επιπλεόν, διαπιστώθηκε ότι ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει το πόσο συγκεντρωμένοι θα είστε στη στιγμή. Μελέτη στο Journal of Sex and Marital Therapy, έδειξε ότι οι γυναίκες που έκαναν διαλογισμό σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε μετρήσεις της σεξουαλικής λειτουργίας και υγείας από εκείνες που δεν διαλογίζονταν καθόλου.

Οι straight γυναίκες έχουν λιγότερους οργασμούς

Μελέτη σε 52.600 ανθρώπους στις ΗΠΑ έδειξε το «χάσμα οργασμού» μεταξύ ετεροφυλόφιλων και ομοφυλόφιλων γυναικών. Τα ποσοστά της μελέτης των Πανεπιστημίων της Ιντιάνα, του Chapman και του Claremont Graduate φανέρωσαν το ποσοστό των ανθρώπων που συνήθως είχαν οργασμό:

Το 65% των ετεροφυλόφιλων γυναικών

Το 66% των αμφιφυλόφιλων γυναικών

Το 86% των λεσβιών γυναικών

Στα αντίστοιχα ποσοστά οι ετεροφυλόφιλοι άντρες είχαν οργασμό σε ποσοστό 96%.

Τα γεννητικά όργανα δεν είναι απαραίτητα

Όπως είπαμε παραπάνω όλα είναι στο μυαλό, αλλά και στο νευρικό σύστημα. Οι απολήξεις των νεύρων διεγείρονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η τάση που ήθελε τις γυναίκες να έχουν οργασμούς όταν έκαναν κοιλιακούς στο γυμναστήριο, άλλωστε, ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς την περασμένη χρονιά.

Η συμβολή στους πόνους περιόδου

Μπορεί να μας φαίνεται λιγάκι κουραστικό και περισσότερο επώδυνο να κάνουμε σεξ, ενώ πονάμε λόγω περιόδου, αλλά οι ειδικοί λένε πως ο οργασμός μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της έμμηνου ρύσης, καθώς εμπλέκονται νεύρα που στο σεξ χαλαρώνουν. Επιπλέον, η απόσπαση της προσοχής από τον πόνο που προσφέρουν οι οργασμοί συμβάλλει στην καταπολέμηση του πόνου. Σε κάθε περίπτωση, αν το επιθυμείτε, δεν βλάπτει να δοκιμάσετε.