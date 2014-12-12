Σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρεται σε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο θα εξελιχθεί και σε αρδευτικό, στην περιοχή των Τρικάλων.

Αναλυτικά, επισημαίνει τα εξής:

«Ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που θα γίνει και αρδευτικό ολοκληρώθηκε στην πράξη και τυπικά παραδίδεται τέλη Οκτωβρίου .

Το φράγμα του Ληθαίου στη Νέα Ζωή Τρικάλων..2.5 εκατομμύρια κυβικά .

Σημαντικής αξίας για την προστασία των Τρικάλων και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει επισκεψιμο χώρο καλής πρακτικής για τη Θεσσαλία και τη χώρα .

Το έργο ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και τώρα παραδίδεται .

Ήδη άρχισε να μαζεύει νερό. Η περιφερειακή αρχή μαζί με την προηγούμενη θα το εγκαινιάσουμε σύντομα».