Παραδίδεται στο τέλος Οκτωβρίου το αντιπλημμυρικό - αρδευτικό φράγμα Ληθαίου
Ειδήσεις | 02 Οκτ 2025, 15:28
Σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρεται σε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο θα εξελιχθεί και σε αρδευτικό, στην περιοχή των Τρικάλων.
Αναλυτικά, επισημαίνει τα εξής:
«Ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που θα γίνει και αρδευτικό ολοκληρώθηκε στην πράξη και τυπικά παραδίδεται τέλη Οκτωβρίου .
Το φράγμα του Ληθαίου στη Νέα Ζωή Τρικάλων..2.5 εκατομμύρια κυβικά .
Σημαντικής αξίας για την προστασία των Τρικάλων και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει επισκεψιμο χώρο καλής πρακτικής για τη Θεσσαλία και τη χώρα .
Το έργο ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και τώρα παραδίδεται .
Ήδη άρχισε να μαζεύει νερό. Η περιφερειακή αρχή μαζί με την προηγούμενη θα το εγκαινιάσουμε σύντομα».
