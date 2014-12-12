Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δεν είναι ένας πολιτικός «παλαιάς κοπής». Τον συνάντησα σε ένα μικρό καφέ, μετά τα αλλεπάλληλα αιτήματα που κατέθετα να μιλήσουμε για τη ζωή του. Αντιλήφθηκα πως τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, στο σήμερα, τα χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες. Όμως, η διαδρομή δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση. Του ζήτησα να μου περιγράψει τα πάντα.

Γεννήθηκε το 1973 στα Τρίκαλα. Είναι το σπίτι του. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι η οικογένειά του, εκεί πάνε τα παιδιά του σχολείο. Είναι η μεγάλη του αγάπη. Ό,τι είναι σήμερα, το χρωστάει στον τόπο του και στους ανθρώπους του: «Οι πολίτες των Τρικάλων μου έδειξαν στην πράξη ότι όταν υπάρχει ομαδικότητα και σωστός σχεδιασμός, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Το ζήσαμε μαζί σε κάθε έργο, από τις γιορτές του Μύλου των Ξωτικών μέχρι τα έργα υποδομής. Αυτή η εμπειρία και η καθημερινή επαφή με τον κόσμο είναι που με καθοδηγούν ακόμη και σήμερα στο υπουργείο».

Αποφοίτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο της πόλης του και στη συνέχεια από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας, ενώ διατηρεί δυνατούς δεσμούς με την τεχνολογία και το διαδίκτυο, σχέση που ενδυναμώθηκε στο Εργαστήριο Πολυμέσων του ΕΜΠ. Το 2001 κατασκεύασε και παρουσίασε μαζί με ομάδα συνεργατών του την πρώτη ολοκληρωμένη σελίδα για τον νομό Τρικάλων, το 3kala.gr. Από το 2002 ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού Η/Υ στην πόλη των Τρικάλων. Ασχολήθηκε με μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων αλλά και με τη δημιουργία προγραμμάτων Η/Υ (software). Το 2007 μπήκε στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει κατασκευάσει περισσότερα από 300 ιδιωτικά έργα ΑΠΕ.

Η συμμετοχή του στα κοινά ξεκίνησε το 2002, με την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επανεκλέχτηκε το 2006 και το 2014 εκλέχτηκε δήμαρχος Τρικκαίων και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Επανεκλέχτηκε δήμαρχος το 2019 και, την ίδια χρονιά, εκλέχτηκε και πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Στο Πολυτεχνείο πήρα πολλά. Εκεί έμαθα να δουλεύω με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, να σκέφτομαι με βάση τη λογική , αλλά και να λειτουργώ ομαδικά. Παράλληλα έκανα και μαθήματα δημοσιογραφίας κυρίως λόγω της αγάπης μου για το ραδιόφωνο, ήταν χρόνια γεμάτα ενέργεια», μου είπε και συνέχισε: «Από τα φοιτητικά μου χρόνια ήμουν άνθρωπος που συμμετείχε. Οι κινητοποιήσεις, τα συμβούλια , οι συζητήσεις με άλλους νέους ήταν το πρώτο μου “σχολείο” για την πολιτική . Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα ο χώρος που συνδυάζει αρχές και πρόοδο. Είναι το κόμμα που πάει τη χώρα μπροστά με πράξεις , όχι μόνο με λόγια».

Από τον Ιούνιο του 2023 είναι υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη: «Όταν πριν δύο χρόνια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου πρότεινε να αναλάβω το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια πρόταση και ειδικά σε αυτόν τον πρόεδρο. Πίστευα και πιστεύω ότι έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την πορεία της χώρας, έχει την πολιτική βούληση για την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και καινοτόμο αντίληψη. Αφουγκράζεται την κοινωνία και τα προβλήματά της και λειτουργεί αποκλειστικά με βάση το όφελος των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Είναι παντρεμένος με τη μηχανικό Σούλα Μπράκη και δηλώνει ευτυχής πατέρας της Φαίης, του Κώστα και του Νίκου. Όταν πήγα την κουβέντα στην οικογένειά του «άστραψε»: «Νομίζω για κάθε άνθρωπο η οικογένεια είναι σημείο ισορροπίας. Με τη σύζυγό μου τη Σούλα, που είμαστε μαζί σχεδόν 30 χρόνια, και τα τρία μας παιδιά, τη Φαίη και τους δίδυμους, τον Κώστα και τον Νίκο, αυτό επιδιώκουμε, ένα “μέρος” στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η οικογένεια βρίσκεται στα Τρίκαλα, είμαι εκεί κάθε Σαββατοκύριακο και προσπαθώ να το αφιερώνω σε αυτούς. Εξάλλου είμαι συνηθισμένος σε αυτό το πέρα δώθε, το Αθήνα-Τρίκαλα. Το έκανα σαν φοιτητής που δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο που να μην πήγα στα Τρίκαλα, το έκανα στη συνέχεια ως δήμαρχος Τρικκαίων αλλά και ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, το συνεχίζω και τώρα. Πώς να το κάνουμε; Δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τα Τρίκαλα».

Τα παιδικά χρόνια, ο αθλητισμός και η αγάπη για την ΑΕΚ

Μεγάλωσε στα Τρίκαλα με γονείς που του έμαθαν να σέβεται τους ανθρώπους και να συμμετέχει στα κοινά. « Ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος στα Τρίκαλα και θυμάμαι να τον βλέπω να δίνει καθημερινές μάχες για την πόλη. Ίσως τότε να μην το καταλάβαινα πλήρως, αλλά με επηρέασε βαθιά», μου είπε και συνέχισε: «Έβλεπα στο σπίτι μας τι σημαίνει να δουλεύεις για τον κόσμο και να έχεις ευθύνη. Οι κουβέντες μας ήταν γεμάτες για την πόλη, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα. Αυτή η νοοτροπία με σημάδεψε. Νέος συμμετείχα σε μαθητικά συμβούλια και κινητοποιήσεις για τα Τρίκαλα. Θυμάμαι όταν αγωνιζόμασταν για τη δημιουργία του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα , ήταν από τις πρώτες φορές που ένιωσα ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι με συλλογική προσπάθεια».

Οι παιδικές αναμνήσεις του είναι πολλές και ευχάριστες, με πολύ παιχνίδι στις γειτονιές, ραδιόφωνο, ποδήλατο και βόλτες με φίλους. «Όσο και αν η δουλειά μου με κρατάει μπροστά σε οθόνες, χρειάζομαι να ξεφεύγω. Αναζητώ την αναλογικότητα της ζωής, μετά από… κύματα ψηφιοποίησης!», αναφέρει ενώ περιγράφει: « Πάντα είχα αδυναμία στο ραδιόφωνο και ήταν και ένας από τους λόγους που επέλεξα να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός… Για να μάθω περισσότερα για κεραίες, ραδιοκύματα, μικροκύματα κ.λπ. Το ραδιόφωνο το ξεκίνησα από τα νιάτα μου, κάνοντας εκπομπές σε τοπικούς σταθμούς και δημιουργώντας στη συνέχεια τους δικούς μου. Ακόμη και σήμερα η αίσθηση ότι επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα από τη μουσική με συγκινεί. Μαστορεύω συνεχώς, συλλέγω βινύλια, συλλέγω και επισκευάζω jukebox, 45άρια, πίκαπ κ.λπ.».

Όπως λέει, από πεποίθηση κυκλοφορεί, στα Τρίκαλα τουλάχιστον, με ποδήλατο. Αλλά και στην Αθήνα, περπατά πολύ. «Δεν γίνεται να συζητάμε για βιώσιμες πόλεις, αν πρώτα εμείς δεν γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε», τόνισε.

Τον ρώτησα για τον αθλητισμό: «Πάντα μου άρεσε να κινούμαι , να περπατάω. Ακόμα και τώρα προσπαθώ κάποιες μετακινήσεις μου να τις κάνω με ποδήλατο ή με τα πόδια. Τα περισσότερα πρωινά πηγαίνω στο υπουργείο από το σπίτι μου με τα πόδια ακούγοντας μουσική».

Μεγάλη αγάπη του η Ένωση, η ΑΕΚ: «Είμαι ΑΕΚτζής και δεν το κρύβω! Έχω εισιτήριο διαρκείας, προσπαθώ όσο προλαβαίνω να πηγαίνω στους αγώνες μαζί και με τα παιδιά μου. Από μικρός παρακολουθούσα την ομάδα και οι αγώνες της ήταν πάντα μια μεγάλη χαρά . Σίγουρα πριν ξεκινήσουν… Ενίοτε και μετά το 90′! Είναι κάτι που με συνδέει με φίλους και παιδικές αναμνήσεις». « Πιστεύω στην ευγενή άμιλλα, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Στη λογική αυτή, το μέτρο για την ψηφιακή ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω του Gov.gr Wallet ήταν μια σημαντική κίνηση , ώστε να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώροι αθλητισμού και χαράς για όλους, απαλλαγμένα από την οπαδική βία. θέλουμε οι οικογένειες να μπορούν να πηγαίνουν χωρίς φόβο στους αγώνες», ανέφερε.

Το όραμά του για το μέλλον είναι ξεκάθαρο: «Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα στο υπουργείο, στόχος είναι να δίνουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την τεχνολογία, ως αυτοσκοπό. Σκοπός μας είναι με ψηφιακές λύσεις να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πολιτών, να δημιουργούμε νέους δρόμους για την ανάπτυξη της χώρας, να οικοδομούμε ένα κράτος που κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Μια φράση που χρησιμοποιεί και αγαπά να επαναλαμβάνει είναι το «μόνος σου μπορεί και να πας γρήγορα, αλλά με ομάδα μπορείς να πας μακριά». Όπως λέει, έχει τεράστια σημασία να εργάζεσαι με ανθρώπους που εκτιμάς, να υπάρχει κοινή αντίληψη, κοινό όραμα.

Μίλτος Σακελλάρης (Political)