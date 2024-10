«Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τρικαλινός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο 4ο Συνέδριο Cyber Greece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

"Στο Cyber Greece, ένα συνέδριο-θεσμό πλέον για τον Κυβερνοχώρο, είχα την ευκαιρία και φέτος να έχω μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει και πλέον καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε μια πραγματικότητα, όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται και εξελίσσονται διαρκώς.

Το σχέδιο νόμου που είναι σε διαβούλευση για την ενσωμάτωση της οδηγίας NIS2 αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα. Στόχος μας να θωρακίσουμε τα κρίσιμα συστήματα και τις υποδομές της χώρας.Η ασφάλεια απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, γνώση και συνεργασία.

Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, επενδύοντας συγχρόνως στο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικούς στην πληροφορική, ανθρώπους να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

Απαιτείται, επίσης, να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες εκείνες που θα συμβάλλουν στο να επιστρέψουν ακόμα περισσότεροι Έλληνες από το εξωτερικό πίσω στην πατρίδα τους."