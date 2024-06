«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι συγχρόνως τεραστία ευκαιρία, αλλά και πρόκληση. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στόχος μας είναι να την αξιοποιήσουμε για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, κάνοντας την με κάθε νέο έργο που υλοποιούμε, ακόμα πιο απλή και φιλική» τόνισε o κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, λαμβάνοντας μέρος στην τριήμερη σύνοδο για τις τουριστικές επενδύσεις, Athens Riviera Forum 2024, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace, στη Βουλιαγμένη.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχε σε δύο θεματικές ενότητες για την χρησιμότητα αλλά και το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πώς μπορεί να αναβαθμίσει τουλάχιστον το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενότητες αυτές από τις οποίες βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα ήταν: «Future of AI, Interconnected Intelligence and AI’s Horizontal Integration in Business and Policy” και “Digital Convergence in the AI Era: Redefining the Digital Transformation landscape for Global Connectivity».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί και στον κλάδο του Τουρισμού

Ήδη, όσοι ξένοι τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν στο κινητό τους μία ειδική ταξιδιωτική εφαρμογή σε 31 γλώσσες.

Μιλώντας στο vradini.gr ο υπουργός εξήγησε:

«Ήμασταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που εισαγάγαμε τη ΤΝ στο Δημόσιο. Ο Ψηφιακός Βοηθός, το mAigov, διευκόλυνε σημαντικά όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση και ήδη έχει δεχτεί σχεδόν 1 εκατομμύριο ερωτήσεις.

Μόλις έξι μήνες μετά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, αξιοποιούμε την ΤΝ για να ενισχύσουμε έναν τομέα υψηλής σημασίας για την οικονομική ευημερία της χώρας μας, τον τουρισμό. Ο δεύτερος Ψηφιακός Βοηθός, το mAiGreece, είναι διαθέσιμος δωρεάν σε 31 γλώσσες.

Όλοι όσοι επισκεφθούν την Ελλάδα αυτό το Καλοκαίρι, αλλά και οι Έλληνες πολίτες, θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν στο κινητό τους έναν εξατομικευμένο ταξιδιωτικό οδηγό.

Η ΤΝ είναι μια «επανάσταση» που μπορεί να μετασχηματίσει κάθε τομέα πολιτικής, από τη δικαιοσύνη και την υγεία μέχρι την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ακολουθώντας το όραμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εργαζόμαστε καθημερινά για την πραγμάτωσή του.

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει την πρόσκληση για μια συμφωνία – πλαίσιο που μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πόρους της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ για να «τρέξουμε» γρήγορα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν ανάγκη όλοι οι τομείς.

Αναμφίβολα, η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. Απαιτεί συγχρόνως μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μια σειρά δράσεων.

Με αυτό το ζητούμενο, εργαζόμαστε για το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου σε Ai ready μορφή, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών, τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, την ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης υπολογιστικής ισχύος.

Αυτές τις ημέρες θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το νέο υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλο», θα είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα, ένας από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη, ενώ αναμένεται να συμπεριληφθεί στην λίστα των κορυφαίων 500 συστημάτων παγκοσμίως.

Ο νέος υπερ-υπολογιστής θα μας προσφέρει άπειρες δυνατότητες στην ανάπτυξη νέων ακόμη πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

vradini.gr