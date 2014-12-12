«Ελληνικοί μικροδορυφόροι στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας», υπογράμμισε στον «αέρα» του ενημερωτικού ραδιοφώνου του Πρώτου Προγράμματος 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και συμπλήρωσε «Το σίγουρο όμως είναι πως αυτοί οι 13-τους δύο από τους οποίους είδαμε προχθές με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα-είναι δορυφόροι οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν από την πρώτη μέρα που θα τεθούν σε τροχιά σε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια των συνόρων, η ασφάλεια σε σχέση με την πολιτική προστασία και το πως εξαπλώνεται μία ακραία καιρική συνθήκη, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Την ίδια ώρα ετοιμάζουμε και άλλους 4 δορυφόρους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πολύ στις πυρκαγιές.

Οι συγκεκριμένοι τέσσερις είναι θερμικοί δορυφόροι, δορυφόροι με θερμικούς σένσορες. Και κάνουν το εξής: Και μπορούν να βοηθήσουν στο να έχεις μία έγκαιρη πρόγνωση, κυρίως σε περιοχές δύσβατες (διότι, για τις υπόλοιπες πάντα υπάρχει μία παρατήρηση, υπάρχουν τα drones, αυτά μπορούν πιο εύκολα πιθανώς να βοηθήσουν στην αμεσότητα). Όμως οι δορυφόροι, έχοντας καλύτερη ευρεία εικόνα, μπορούν να σε βοηθήσουν στο να δεις πώς θα προχωρήσει μία πυρκαγιά σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να είσαι συνεπής και έγκυρος στις εκκενώσεις (…)».

Το Σεπτέμβριο η ψηφιακή εφαρμογή "ΜyStreet"

Ερωτηθείς για τη ψηφιακή εφαρμογή «MyStreet» που αφορά τον έλεγχο της αυθαίρετης χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόνισε «Με αυτή είμαστε έτοιμοι και απλά περιμένουμε (για να κάνουμε και την επίσημη παρουσίαση κάποιους ακόμη Δήμους) οι οποίοι πρέπει να περάσουν τα στοιχεία των χώρων που έχουν μισθώσει (…)».

Tι προσφέρει αυτή η εφαρμογή:

«Η εφαρμογή λοιπόν, είναι έτοιμη και προσφέρει έλεγχο του πώς έχουν μισθωθεί οι κοινόχρηστοι χώροι για τραπεζοκαθίσματα ή εμπορεύματα και προσφέρει και μερικές εφαρμογές και λειτουργίες που έχουν επίσης, πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, τι γίνεται σε περίπτωση σεισμού και ποια είναι τα σημεία καταφυγής τα οποία ένας πολίτης μπορεί να πάει. Σε όλη την Ελλάδα αυτά είναι ήδη περασμένα και θα τα δει κάποιος κατεβάζοντας την εφαρμογή.

Που υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φορτιστές είναι αυτοί και αυτό επίσης ως πληροφορία συγκεντρωμένη για όλη την Ελλάδα και κάτι το οποίο τώρα συγκεντρώνουμε και θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο (μια φορά πιθανώς να μας χρησιμεύσει, αλλά τότε θα είναι κρίσιμο) είναι οι απινιδωτές. Σε ποια σημεία της χώρας υπάρχουν απινιδωτές και πώς βέβαια κάποιος μπορεί γρήγορα να πάει σε περίπτωση που κάτι προκύψει. Όλα αυτά λοιπόν, είναι κομμάτια μιας εφαρμογής που για πρώτη φορά συγκεντρώνει τόση γεωχωρική πληροφορία σε μία και μόνιμη εφαρμογή (…). Θεωρώ λοιπόν, πως αυτή την εφαρμογή, αν δεν τη βγάλουμε μετά το Δεκαπενταύγουστο, σίγουρα θα βγει το Σεπτέμβριο».

Το 2026 σε πλήρη λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας

Και εξήγησε «Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι τεχνικές συζητήσεις της Περιφέρειας Αττικής με τον ανάδοχο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση των καμερών. Εμείς παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει τον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα. Είμαστε στη φάση εξέτασης ενστάσεων, το οποίο είναι η καρδιά του συστήματος, γιατί κάμερες υπάρχουν κάποιες λίγες, θα μπουν περισσότερες από την περιφέρεια και θα μπουν πάρα πολλές από εμάς μέσα στο 2026. Που σήμερα κολλάει το σύστημα;

Το ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα να κάνει τη διαχείριση αυτή της πληροφορίας, των κλήσεων, των ενστάσεων και των πληρωμών. Αυτό λοιπόν, ήδη ξεκίνησε σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό, ο οποίος έτρεξε. Όπως σας είπα, είμαστε σε φάση εξέτασης ενστάσεων για να βγάλουμε τον οριστικό ανάδοχο προκειμένου μέσα στο 2025, (εκτός αν τραβήξει πολύ πίσω αυτή η διαμάχη των ενστάσεων ανάμεσα σε εταιρείες), να μπορέσουμε να πάρουμε λοιπόν, αυτό το πληροφοριακό σύστημα και να αρχίσουμε να κουμπώνουμε επάνω τις κάμερες που σήμερα υπάρχουν στην Αττική Οδό, σε κάποια σημεία της εθνικής οδού και κυρίως τις κάμερες που θα αρχίσει να μας δίνει ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής».

«Ο μεγάλος διαγωνισμός του ελληνικού Δημοσίου για 2500 κάμερες είναι έτοιμος να βγει. Μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να διευθετηθεί το σχήμα, το νομικό σχήμα με το οποίο θα βγει. Άρα, θεωρώ ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου θα βγει στον αέρα. Δεν περιμένουμε απλώς να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα. Είναι και μεγάλος διαγωνισμός, αλλά τουλάχιστον σκοπός είναι να έχουμε το πληροφοριακό σύστημα και τις κάμερες που σας είπα πως ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτές που σήμερα υπάρχουν ή αυτές που θα βάλει η αυτοδιοίκηση (…)».

